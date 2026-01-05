W skrócie Dawid Kubacki publicznie skrytykował brak możliwości treningu na skoczni w Zakopanem przed Turniejem Czterech Skoczni.

Centralny Ośrodek Sportu oraz Polski Związek Narciarski wydali wspólne oświadczenie, tłumacząc sytuację i zapowiadając zmiany organizacyjne.

Od 6 stycznia Średnia Krokiew w końcu będzie dostępna do treningów po wcześniejszym zgłoszeniu przez kluby.

Sytuacja powtarza się co roku. Skocznie w Zakopanem nie są przygotowana na czas. O sytuacji w kompleksie Średniej Krokwi pisaliśmy kilka tygodni temu. Trenerzy i rodzice zawodników na Podhalu są zbulwersowani tym, że nie ma gotowych obiektów.

Oliwy do ognia dolał Dawid Kubacki, który po powrocie do Pucharu Świata w skokach narciarskich na Turniej Czterech Skoczni, przyznał, że nie miał gdzie trenować, bo skocznia była nieczynna.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Dawid Kubacki powiedział o tym głośno. Jest reakcja COS i PZN

W końcu jeden z naszych wielkich mistrzów zdecydował się na to, by powiedzieć głośno o tym, jak wygląda sytuacja z infrastrukturą w Polsce. To schemat, który powtarza się, co roku.

Teraz jednak Centralny Ośrodek Sportu, jak również Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, wydali w tej sprawie oświadczenie.

Poniżej prezentujemy jego treść przesłaną do Interia Sport:

"Uprzejmie informujemy, że wszystkie skocznie i trasy w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem są gotowe i dostępne dla zawodników. W związku z pojawiającymi się wypowiedziami członków kadr narodowych o niedostępności obiektów do trenowania uprzejmie informujemy, że COS OPO Zakopane jest w ścisłym kontakcie z Polskim Związkiem Narciarskim i Tatrzańskim Związkiem Narciarskim w zakresie przygotowania skoczni i infrastruktury sportowej, zarówno do treningów jak i zawodów.

Naszym wspólnym priorytetem i obowiązkiem jest stworzenie jak najlepszych warunków do treningów reprezentantkom i reprezentantom Polski. Aby trening mógł być przeprowadzony w odpowiednich warunkach, skocznia każdorazowo musi zostać odpowiednio przygotowana do użytkowania, dlatego COS musi znać plan treningowy z wyprzedzeniem. COS wraz z PZN-em wspólnie ustaliły w porozumieniu z 7 października 2025 roku, że taką rezerwację skoczni należy dokonać na minimum 2 dni przed planowanymi treningami. Wszystko po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo zawodników i komfort przeprowadzanej jednostki treningowej.

Wielka Krokiew jest przygotowana do treningów w warunkach zimowych od 9 grudnia 2025 roku. W terminach od 10 grudnia do 24 grudnia odbyły się wszystkie treningi w skokach narciarskich, zgłoszone i zaplanowane przez Polski Związek Narciarski. Następnie skocznia po obfitych opadach śniegu wymagała korekt. Trening Dawida Kubackiego zaplanowany na 28 grudnia nie został zgłoszony do COS zgodnie z ustaleniami. W związku z tym pracownicy ośrodka nie mieli wiedzy na temat konieczności przygotowania obiektu do treningu na ten dzień. To nieporozumienie zostało wyjaśnione między PZN-em a kierownictwem Centralnego Ośrodka Sportu. Strony uzgodniły formę współpracy, która ma wyeliminować podobne sytuacje w przyszłości.

Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie skocznie i trasy są otwarte oraz dostępne dla zawodników. W dniu dzisiejszym Wielka Krokiew została przekazana organizatorowi, Tatrzańskiemu Związkowi Narciarskiemu i jest w pełni gotowa na Puchar Świata w skokach narciarskich".

Pod oświadczeniem podpisali się Sławomir Luliński, dyrektor COS, Bogusława Stępień, dyrektor COS-OPO w Zakopanem oraz Adam Małysz, prezes PZN.

Dziwi nieco podpis sternika związku, bo jednak on też krytykował sposób zarządzania Wielką Krokwią. Nie tylko w tej zimy, ale również poprzedniej.

Od wielu tygodni działają stoki wokół skoczni, a Średnia Krokiew rusza dopiero teraz

We wtorek Interia Sport otrzymała też informację, że od wtorku (6 stycznia), będzie w końcu możliwość treningu na Średniej Krokwi. Zainteresowane kluby mają wcześniej o tym poinformować i wówczas obiekt będzie przygotowany na konkretny dzień i godzinę.

Przypominam, że mamy 5 stycznia, a od wielu tygodni gotowe są stoki narciarskie w okolicy, a także ośle łączki. Okazuje się zatem, że za prywatne pieniądze można przygotować obiekty, ale kiedy trzeba za państwowe, to pojawia się problem.

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Wielka Krokiew COS Zakopane materiały prasowe

Adam Małysz na tle Wielkiej Krokwi Pawel Murzyn East News