Kiedy jasne stało się, że Thomas Thurnbichler nie będzie kontynuował współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim i przestanie pełnić funkcję trenera kadry A naszych skoczków, przed Maciejem Maciusiakiem otworzyła się wielka szansa. Ostatecznie Polak został głównym szkoleniowcem biało-czerwonych, jednak jego droga do tego miejsca była niezwykle wyboista. Już lata wcześniej skrupułów wobec niego nie miał Stefan Horngacher.

Zanim Austriak objął kadrę naszych skoczków, Maciusiak bardzo dobrze radził sobie w sztabie kadry B i można było spodziewać się, że zasili sztab Horngachera. Zamiast awansu, czekała go jednak degradacja i to naprawdę bolesna, o czym opowiedział niedawno w rozmowie ze "sport.pl".

"Wszystko było ukartowane". Tak Horngacher potraktował Maciusiaka. Bez skrupułów

- Mieliśmy wtedy na zapleczu naprawdę fajny sztab, poukładaną kadrę, dobry system. I świetne wyniki (...) Nie uważam, że powinienem wtedy zostać głównym trenerem. Ale wykonaliśmy kawał dobrej roboty, a na koniec wszystko oceniono bardzo pobieżnie, mówiąc o kryzysie całych polskich skoków, widząc głównie kryzys kadry A - wyjaśniał. Chwilę później padło już nazwisko Austriaka.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

- Po sezonie do Polski przyszedł Stefan Horngacher, ale wszystko było ukartowane wcześniej. Ja się o tym dowiedziałem po czasie. A Stefan zabrał mi pięciu-sześciu zawodników do kadry, mnie odstawiając do juniorów, gdzie miałem sobie wszystko, łącznie ze sztabem, budować od samego początku - załił się Maciusiak wspominając przyjście Austriaka do Polski.

Zostaliśmy porozpieprzani do różnych grup. Wtedy było mi naprawdę przykro. Żałowałem, że poszedłem w trenerkę, a nie na strażaka

Pomimo tego, że początek pracy Horngachera w Polsce oznaczał dla Maciusiaka cofnięcie go do kadry C, to obecny szkoleniowiec najważniejsze reprezentacji naszego kraju nie ma żalu do Austriaka, a wręcz przeciwnie. Przy okazji uczestniczenia w zawodach, obaj panowie rozmawiają ze sobą na wieży trenerskiej, a także zdarza im się wyjść na wspólne piwo. Maciusiak nie ukrywa również, że "szanuje" Horngachera za jego wkład w sukcesy polskich skoczków.

Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Stefan Horngacher IMAGO/Peter Hartenfelser/Imago Sport and News/East News East News

Maciej Maciusiak Damian Klamka East News