Granerud "zaczepił" Dawida Kubackiego, fatalny zwrot akcji. Kibice zrobili swoje

Jeszcze przed rokiem Dawid Kubacki i Halvor Egner Granerud walczyli o triumf w Turnieju Czterech Skoczni. Po roku doszło do koszmarnego zwrotu akcji. Dziś obaj fatalnie rozpoczęli nowy rok, kończąc zmagania w noworocznym konkursie Pucharu Świata w Ga-Pa już na pierwszej serii. Norweski skoczek zdradził, że spędził drugą serię na wspólnej rozmowie z Polakiem i "zaczepił" go w mediach społecznościowych wyrażając nadzieję w poprawę ich formy. Poprosił także fanów o wymyślenie podpisów do ich wspólnego zdjęcia. A ci nie zawiedli i zrobili swoje.