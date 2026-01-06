Frustracja i zrezygnowanie. Paweł Wąsek ma dość
Paweł Wąsek zaliczył słaby Turniej Czterech Skoczni. Przed rokiem kończył niemiecko-austriacką imprezę na ósmej pozycji, a teraz tylko w Oberstdorfie znalazł się w serii finałowej i w klasyfikacji generalnej turnieju zajmie odległą lokatę. 26-latek wygląda na przygnębionego, choć w rozmowie z dziennikarzami dziwił się, że tak go postrzegamy.
W ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen Paweł Wąsek rywalizował w parze z Maciejem Kotem. Identycznie, jak w Oberstdorfie. Wtedy wygrał.
Teraz skoczek z Ustronia przegrał z zakopiańczykiem i to wyraźnie. Tym samym zakończył udział w TCS na odległej pozycji.
Paweł Wąsek: walczyłem do końca, ale kompletnie nie mam czucia
Dziennikarze martwili się, że Wąsek wygląda na mocno przygnębionego i bez woli walki, a ten odparł: - Nie wiem, co widzicie, bo jednak do końca walczyłem. Chciałem wykorzystać każdą chwilę. Nawet wtedy, kiedy w Innsbrucku skakałem jako przedskoczek. Do końca zatem walczyłem o to, by poprawić moje skoki.
Przed skokiem byłem pełen nadziei, ale kiedy kolejny raz ląduję blisko i widzę, że nie zadziałało to, co miało zadziałać, to coraz bardziej jestem sfrustrowany. Kompletnie nie mam czucia. Lądując, nie mam pojęcia, co tak naprawdę w skoku nie zagrało
Teraz przed skoczkami trzy dni przerwy i kolejny weekend Pucharu Świata w Zakopanem (10-11 stycznia). Na sobotę zaplanowany został konkurs mikstów, na niedzielę indywidualny.
Piotr Żyła, nauczony doświadczeniem z ubiegłego sezonu, nie walczył na siłę o poprawę skoków, tylko opuścił TCS w połowie. Wydaje się, że przerwa od startów dobrze zrobiłaby też Wąskowi. Jak do tego podchodzi sam skoczek?
- Teraz chcę wrócić do domu i odpocząć. Przede wszystkim mentalnie - zakończył 26-latek.
Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport