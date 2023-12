Turniej Czterech Skoczni i walka o Złotego Orła zawsze wiąże się z prestiżem, a potęguje się on w sezonach, w których nie ma ani mistrzostw świata, ani igrzysk olimpijskich. W kampanii 2023/24 imprezą "medalową" będzie czempionat w lotach narciarskich, więc to "TCS" dla wielu zawodników jest najważniejszym punktem tej zimy.

Od sezonu 2021/22 nagrody finansowe przyznawane za TCS zostały zwiększone. Zwycięzca imprezy otrzyma 100 tys. franków szwajcarskich (ok. 106 tys. euro). Ta kwota robi wrażenie, ale budżet można "podreperować" także danymi zwycięstwami. Za to konkursowe dostaje się 10 tys. franków (ok. 10,6 tys. euro), a za kwalifikacyjne - 3,2 tys. franków (ok. 3,4 tys. euro).