W skrócie Sandro Pertile ogłosił, że kalendarze Pucharu Świata kobiet i mężczyzn nie zostaną ujednolicone w sezonie 2026/2027.

Próba połączenia zawodów kobiet i mężczyzn w tych samych miejscach okazała się trudniejsza i bardziej kosztowna niż zakładano.

Mimo fiaska projektu działacze FIS nadal rozważają organizację Turnieju Czterech Skoczni kobiet i mężczyzn.

To miała być największa zmiana w światowych skokach narciarskich. Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, przejął też stery w Pucharze Świata kobiet.

To wszystko miało doprowadzić do tego, że kobiety będą rywalizowały w tych samych miejscach. Tak miało być od sezonu 2026/2027.

Tak Sandro Pertile zapowiadał wielkie zmiany

- Władze FIS zadecydowały ostatniej wiosny o połączeniu kalendarzy kobiet i mężczyzn. Tym samym wkraczamy w trzyetapową fazę zmian. Oczekujemy, że w wyniku integracji męskiego i żeńskiego terminarza w nadchodzących latach zwiększymy medialne zainteresowanie skokami pań. Powinniśmy również obniżyć w ten sposób niektóre koszty - mówił Pertile jesienią 2024 roku.

- Oczywiście, połączenie zmagań mężczyzn i kobiet wydaje się łatwe na papierze. Fakt, że będziemy rywalizować w tym samym miejscu, wywoła efekt domina. Na pewno harmonogram zawodów będzie bardziej wymagający, ale pracujemy nad znalezieniem nowego rozwiązania na nadchodzące sezony. Chcemy wykorzystać tę sytuację do rozwoju kobiecych skoków. Jesteśmy przekonani, że drzemie w nich potencjał i chcemy go wyzwolić - dodawał cytowany przez Skijumping.pl.

Jak się jednak okazało, pomysł Pertile nie przetrwał próby czasu. Przeprowadzenie zawodów kobiet i mężczyzn w tym samych miejscach okazało się trudniejsze, niż wszyscy przypuszczali.

Problemy z łączeniem kalendarzy kobiet i mężczyzn. Pertile: byliśmy zbyt optymistyczni

To - nie ma co ukrywać - jest męczące i kosztowne nie tylko dla organizatorów, ale również dla osób pracujących przy tym projekcie, jak również dziennikarzy. Bywały bowiem dni, że na skoczni ludzie spędzali po kilkanaście godzin.

Po tym, jak to wygląda latem i zimą, muszę przyznać, że byliśmy zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o dążenie do ujednolicenia kalendarzy kobiet i mężczyzn w Pucharze Świata. Nie będzie zatem w przyszłym sezonie zawodów kobiet i mężczyzn w tych samych miejscach. Oczywiście to nie znaczy, że porzucamy pomysł na to, by podnieść rangę kobiecych skoków i zainteresowanie nimi mediów

Działacze FIS nie porzucają jednak pomysłu rozegrania Turnieju Czterech Skoczni kobiet i mężczyzn. W najbliższych tygodniach i miesiącach będą trwały intensywne rozmowy na ten temat.

- To byłby historyczny krok dla skoków narciarskich - przyznał Pertile.

Włoch przyznał, że jednak dla społeczności skoków narciarskich kobiet ważne jest utrzymanie takich lokalizacji jak Villach, czy Ljubno, gdzie zawody cieszą się dużym zainteresowaniem. Prowadzone są też rozmowy z Chinami, by tam organizować zawody kobiet.

Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Sandro Pertile Grzegorz Momot PAP

