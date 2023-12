Fatalny prognostyk przed TCS. PZN ujawnił, co dzieje się z Dawidem Kubackim

"Jeśli to będzie konieczne, to znajdziemy dobry plan dla Dawida na treningi w Polsce, a do kadry mógłby dołączyć na dalszą część Turnieju Czterech Skoczni albo na PolSKI Turniej. Musimy spokojnie poczekać na to, co się wydarzy. To jest tylko wstępny plan. Na razie to jest tylko plan. Chcemy, by nasi skoczkowie pozostali w trybie startowym. To jest dla nich najlepsza droga. Trenujemy i musimy się poprawiać w zawodach." - mówił szkoleniowiec drużyny w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.