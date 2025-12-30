Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dyskwalifikacja wstrząsnęła Turniejem Czterech Skoczni. Teraz donos i błyskawiczna reakcja FIS

Trwa wojna na Turnieju Czterech Skoczni. Dyskwalifikacja Słoweńca Timiego Zajca tylko podgrzała emocje. Jeszcze w czasie konkursu w Oberstdorfie przewijał się temat butów i wiązań austriackich skoczków narciarskich. We wtorek Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) ucięła spekulacje.

Timi Zajc, a w ramce spotkanie kapitanów drużyn w Garmisch-PartenkirchenPHILIPP GUELLAND/AFP/Tomasz Kalemba/Interia.plINTERIA.PL

Austriacy od początku sezonu wyraźnie dominowali w skokach narciarskich, co rodziło spekulacje dotyczące nieczystych zagrywek tej reprezentacji. Oczywiście chodziło o sprzęt.

W pewnym momencie jednak Austriacy zaczęli przegrywać, a z kolei na potentata wyrósł Słoweniec Domen Prevc. I wtedy pojawiły się spekulacje, że FIS załatwiła sprawę z Austriakami zakulisowo, by nie pojawiły się żółte kartki. Coraz więcej też mówiło się nieregulaminowym stroju samego lidera Pucharu Świata.

Spektakularna dyskwalifikacja wstrząsnęła Turniejem Czterech Skoczni

Ten jednak był wielokrotnie brany do kontroli i nigdy nie został na niczym złapany. W Oberstdorfie zdyskwalifikowany został jednak jego kolega z drużyny Timi Zajc, który zająłby w konkursie drugie miejsce. To było prawdziwe trzęsienie ziemi.

U Zajca nogawka w kombinezonie była krótsza o zaledwie trzy milimetry. To było złamanie przepisów.

    Rewanż na Austriakach? Zaczęły krążyć zdjęcia. FIS ucięła temat

    W Oberstdorfie pojawił się też jednak inny temat - butów i wiązań Austriaków. Norweskie źródła, którym mocno zależy na tym, by odgryźć się na Austriakach po skandalu w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim, rozesłały do kilku dziennikarzy zdjęcia wiązań. Nasza redakcja takiego nie otrzymała.

    Dokładnie chodziło o wiązania w nartach Manuela Fettnera. Rzekomo miały on pomóc w stabilniejszym prowadzeniu nart.

    Sprawa tego zdjęcia pojawiła się na wieczornym spotkaniu kapitanów drużyn w Garmisch-Partenkirchen, na którym pojawiła się Interia Sport. Tam Mathias Hafele, kontroler sprzętu z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), wyjaśnił wszystko.

    Wiązanie ze zdjęć jest w użyciu przez około dziesięć lat. To wynik tego, że Fettner rozwija buty we własnym zakresie. Ten model ma plastikowy element z przodu, który sprawia, że modyfikacja wiązań jest konieczna. Ta modyfikacja wiązań była już w użyciu i została zatwierdzona przez komisję sprzętową wraz z butami, gdy kontrolerem sprzętu był Sepp Gratzer. Według producenta oryginalnego wiązania, taka regulacja nie ma żadnego wpływu na poprawę wyników sportowca
    tak brzmiał komunikat wyświetlony na ekranie w czasie spotkanie.

    Jednocześnie Hafele zaapelował, by w razie jakichkolwiek pytań dotyczących sprzętu, zgłaszać się do niego.

    Kiedy przyszło do serii pytań, tych nie było.

    Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

