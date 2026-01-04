W skrócie Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany za wykrycie fluoru na nartach w czasie kwalifikacji do Turnieju Czterech Skoczni – to pierwszy taki przypadek w historii skoków narciarskich.

Sztab polskiej kadry i trener Maciej Maciusiak podejrzewają, że winny sytuacji był zanieczyszczony smar, mimo że miał on wszystkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Prawnicy Polskiego Związku Narciarskiego mogą mieć teraz ręce pełne roboty, ponieważ Wąsek i sztab nie zawinili świadomie, a sytuacja została uznana za niesprawiedliwą.

Dyskwalifikacja Pawła Wąska za obecność fluoru na nartach była pierwszą w historii skoków narciarskich. Dlatego zdziwienie było nie tylko w naszym sztabie, ale też u działaczy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Okazało się jednak, że już przed skokiem w kwalifikacjach narty Wąską zostały poddane wyrywkowej kontroli na obecność fluoru. Na dole jednak był komputer z danymi. Wiadomości, jakie się na nim wyświetliły, nie były pomyślne dla Polaka.

Maciej Maciusiak: jest duże prawdopodobieństwo, że winny jest smar

Używanie fluoru, który jest substancją szkodliwą dla zdrowia i niebezpieczną dla środowiska, było zakazane przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) i Międzynarodową Unię Biathlonu (IBU) już jakiś czas temu. Związane to było z decyzją wprowadzoną przez Unię Europejską, która zakazywała stosowania niektórych związków fluoru ze względu na ich rakotwórczość.

W sportach, w których korzysta się z nart i desek snowboardowych, fluor w smarach pomagał zwiększyć prędkość nart. Dzięki fluorowi woda, która wytwarza się po kontakcie narty ze śniegiem i ogranicza prędkość, była szybko usuwana, dzięki czemu narta miała lepszy poślizg. Tyle że w skokach stosowanie fluoru niewiele dawało.

Wiemy już znacznie więcej, ale nie do samego końca. Jest duże prawdopodobieństwo, że winny jest smar Toko, który ma wszelkie certyfikaty. On jest dopuszczony do użytku i ma wszelkie niezbędne regulacje, ale prawdopodobnie był zanieczyszczony

Nie było jeszcze nawet czasu na to, by podjąć rozmowy z producentem.

- W kontroli nie do końca to wszystko wychodzi tak klarownie, jak wczoraj. Raz jest widoczny fluor, a raz nie. To pokazuje, że nie jest do samego końca wiarygodny. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że jednak fluor był w smarze - powiedział szkoleniowiec Polaków.

Nie jest wykluczone, że mamy też do czynienia z błędem pomiaru. W niedzielę bowiem czujnik raz pokazywał obecność fluor, a raz nie. Austriacy już w 2023 roku wskazywali, że możliwe będą takie sytuacje. Dużo tym mówili specjaliści od narciarstwa alpejskiego, gdzie rzeczywiście fluor ma duże znaczenie.

O błędach w pomiarach mówił też już ponad dwa lata temu Marcin Orłowski, trener Maryny Gąsienicy-Daniel, który powiedział wówczas Interia Sport: - Martwi mnie straszna losowość testów nart. Raz narta przechodziła pozytywną weryfikację, a raz nie. I to ta sama. Wygląda na to, że wystarczy drobny pyłek, który może oznaczać problemy. Wszyscy są zaniepokojeni sytuacją, bo nie ma zbyt wielu informacji dotyczących tego, jak to wszystko będzie działało. Nikt z nas nie ma tej maszyny, by zobaczyć, jak to się spisuje

Prawnicy PZN zajmą się sprawą?

Narty Polaków zostały wyczyszczone i posmarowane na nowo innym smarem. Teraz, wygląda na to, że sporo pracy mogą mieć prawnicy PZN, bo nasz skoczek stracił miejsce na liście startowej.

- Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja, bo to jest krzywdzące dla zawodnika. On nie popełnił błędu. Nikt też ze sztabu nie zrobił tego specjalnie - zakończył Maciusiak.

Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

