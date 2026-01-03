Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dyskwalifikacja Pawła Wąska. Pierwszy taki przypadek w historii. Polacy skołowani, mamy komentarz FIS

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

To pierwszy taki przypadek w historii skoków narciarskich. Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku (4 stycznia, godz. 13.30), bo na jego nartach stwierdzono obecność zakazanego fluoru. I to wcale nie były ilości śladowe. Polacy są skołowani, bo nie wiadomo, skąd wziął się on na nartach Wąska. Przed serią próbną w niedzielę nasza ekipa będzie chciała sprawdzić narty wszystkich naszych zawodników. Pytanie, czy mogło dojść do sabotażu? Ludzie z naszego sztabu raczej wykluczają taką możliwość.

Zawodnik w stroju do skoków narciarskich stoi z nartami, obok niego szereg przygotowanych sprzętów sportowych, w tle widoczne logo zawodów i fragment trybun, dodatkowo w okrągłym kadrze grupa osób w zimowych kurtkach ustawia się przy mobilnym punkcie o...
Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany w Innsbrucku. W ramce rozmowa polskich trenerów z ludźmi z FISGrzegorz Momot/PAP/Tomasz Kalemba/Interia.plINTERIA.PL

W skrócie

  • Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany z powodu wykrycia fluoru na nartach po kwalifikacjach do Turnieju Czterech Skoczni.
  • Polski sztab jest zaskoczony, bo nie korzystał z zakazanych smarów, a ilość wykrytego fluoru była znaczna.
  • FIS potwierdziła pierwszy taki przypadek w historii skoków, a trenerzy zapewniają, że sabotaż jest wykluczony.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Paweł Wąsek schodził po skoku w kwalifikacjach jak zbity pies. Nie bardzo miał ochotę na rozmowę. Ostatecznie wypowiedział kilka zdań. Nie wspomniał nic jednak o tym, że może zostać zdyskwalifikowany. Jego narty zostały w kontroli. Tyle się od niego dowiedzieliśmy.

Okazało się jednak, że już przed skokiem w kwalifikacjach narty Wąską zostały poddane wyrywkowej kontroli na obecność fluoru. Na dole jednak był komputer z danymi. Wiadomości, jakie się na nim wyświetliły, nie były pomyślne dla Polaka.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Polacy złamali przepisy, ale w skokach używanie fluoru nie daje przewagi

Narty 26-latka miały na sobie fluor i w to nie w ilościach śladowych. Wyglądało to na zastosowanie tego specyfiku z premedytacją.

Używanie fluoru, który jest substancją szkodliwą dla zdrowia i niebezpieczną dla środowiska, było zakazane przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) i Międzynarodową Unię Biathlonu (IBU) już jakiś czas temu. Związane to było z decyzją wprowadzoną przez Unię Europejską, która zakazywała stosowania niektórych związków fluoru ze względu na ich rakotwórczość.

W sportach, w których korzysta się z nart i desek snowboardowych, fluor w smarach pomagał zwiększyć prędkość nart. Dzięki fluorowi woda, która wytwarza się po kontakcie narty ze śniegiem i ogranicza prędkość, była szybko usuwana, dzięki czemu narta miała lepszy poślizg.

W skokach fluor jednak nie dawał aż takiej przewagi, jeśli chodzi o lepszą prędkość
tłumaczył Mathias Hafele, kontroler FIS.

Zobacz również:

Tadeusz Szostak-Berda
Turniej Czterech Skoczni

Koniec kariery Polaka. Austriackie konkursy Turnieju Czterech Skoczni będą jego ostatnimi

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Polacy skołowani. Maciej Maciusiak: głupia dyskwalifikacja

    Przepis jest jednak przepisem. W dodatku przy wykryciu fluoru nie ma drogi odwoławczej. Dyskwalifikacje pozostaje zatem w mocy.

    Jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo nie posiadamy takich smarów z fluorem. One są przecież zakazane od bardzo dawna. Tymczasem z pomiaru wynikało, że tego fluoru na nartach Pawła było bardzo dużo. To nie były śladowe ilości. Tego samego smaru używaliśmy w Garmisch-Partenkirchen i nie było problemu. Teraz największym problemem jest to, że nie wiemy, gdzie został popełniony błąd i czego szukać
    tłumaczył trener Maciej Maciusiak po zawodach.

    - W tym wszystkim najbardziej szkoda Pawła, bo nie jest winny. To jest głupia dyskwalifikacja. Na razie nie mamy zielonego pojęcia, skąd wziął się ten fluor i do takie ilości, ale chcemy współpracować z FIS, by to wyjaśnić - dodał.

    - To były wysokie wartości fluoru na nartach Pawła. To nie było zanieczyszczenie - mówił Wojciech Jurowicz, kierownik polskiej drużyny oraz konsultant do spraw sprzętu i przepisów FIS.

    Możliwy sabotaż? Polacy zabrali głos

    Pytaliśmy Polaków, czy dopuszczają do siebie myśli o sabotażu?

    - Nie ma raczej takiej możliwości, żeby ktoś spoza sztabu miał kontakt z nartami zawodnika. Nawet nie stawiamy takiej hipotezy - mówił Maciusiak.

    Nie jest to możliwe, by osoba trzecia posmarowała Pawłowi narty fluorem
    stanowczo odpowiedział Jurowicz.

    - To się musiało wydarzyć tylko w czasie przygotowywania nart - przyznał Hafele.

    Zobacz również:

    Timi Zajc, a w ramce Tadeusz Szostak-Berda
    Turniej Czterech Skoczni

    Timi Zajc sprowokował kontrolerów. Słoweńcy tłumaczą, a my słyszymy: to jest wymysł

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba

      Tak wygląda procedura sprawdzania nart pod kątem obecności fluoru

      Jak zatem wygląda procedura sprawdzania narta. O tym mówił Jurowicz.

      - Narty były sprawdzane przed skokiem na górze skoczni. I to jeszcze przed wejściem na schody. Pomiar przeprowadza się za pomocą maszynki, w której jest laser. On odbija wiązkę i wychodzi spektrum. Wykres wtedy pokazuje wartości. I dostajemy albo zielone, albo czerwone światełko. Jeśli jest czerwone, to jeszcze raz sprawdza się nartę obok tego miejsca. W przypadku trzech czerwonych światełek mamy do czynienia z dużą ilością fluoru - tłumaczył nasz sztabowiec.

      - U Pawła cała narta była sprawdzana i te wartości były bardzo wysokie - dodał.

      Pierwotnie przeprowadzone zostały trzy pomiary, ale ostatecznie nartę mierzono w siedmiu punktach.

      FIS skomentowała sytuację z Pawłem Wąskiem

      Sytuację z nartami Wąska skomentował też Hafele.

      Fluor menedżer z FIS miał jasną sytuację. Pomiar stwierdził, że wielu miejscach był fluor. To pierwszy taki przypadek w historii skoków narciarskich. Nie chcę spekulować, skąd fluor mógł się wziąć na nartach zawodnika. To nie moja rola. My po prostu wykryliśmy i dostaliśmy wynik badania. Jestem w kontakcie z trenerami i w niedzielę będziemy sprawdzać narty Polaków przed serią próbną
      mówił Hafele.

      Austriak przyznał, że za to przewinienie Wąsek otrzyma żółtą kartkę. To pierwsza taka kara dla polskiej kadry w tym sezonie.

      Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

      Zobacz również:

      Mathias Hafele. W ramce rozmowa Hafele i Sandro Pertile w Ga-Pa ze Słoweńcami
      Turniej Czterech Skoczni

      Akcja kontrolerów na Turnieju Czterech Skoczni. Nawet Polacy byli w szoku. Czołowy kraj traci zawodnika

      Tomasz Kalemba
      Tomasz Kalemba
      Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 39 i goglami na głowie trzyma narty w rękach. W tle rząd ustawionych nart różnych marek opartych o ścianę.
      Paweł WąsekGrzegorz MomotPAP
      Operator kamery ustawiający profesjonalny sprzęt filmowy obok niebieskiego kontenera, w tle panorama miasta i górskie krajobrazy, przy nim osoba w niebieskiej kurtce z mikrofonem.
      Wojciech Jurowicz z nartami Pawła WąskaTomasz KalembaINTERIA.PL
      Mężczyzna z zarostem w białej czapce i czarnej kurtce sportowej z akredytacją na szyi, stojący na tle rozmytego stadionu ze źródłami światła w tle.
      Mathias HafeleIMAGO/Ulrich WagnerNewspix.pl
      Mężczyzna ubrany w zimową kurtkę i czapkę z logo sponsorów trzyma polską flagę na tle reklamowych banerów LaVita w zimowej scenerii.
      Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja