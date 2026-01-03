W skrócie Paweł Wąsek został zdyskwalifikowany z powodu wykrycia fluoru na nartach po kwalifikacjach do Turnieju Czterech Skoczni.

Polski sztab jest zaskoczony, bo nie korzystał z zakazanych smarów, a ilość wykrytego fluoru była znaczna.

FIS potwierdziła pierwszy taki przypadek w historii skoków, a trenerzy zapewniają, że sabotaż jest wykluczony.

Paweł Wąsek schodził po skoku w kwalifikacjach jak zbity pies. Nie bardzo miał ochotę na rozmowę. Ostatecznie wypowiedział kilka zdań. Nie wspomniał nic jednak o tym, że może zostać zdyskwalifikowany. Jego narty zostały w kontroli. Tyle się od niego dowiedzieliśmy.

Okazało się jednak, że już przed skokiem w kwalifikacjach narty Wąską zostały poddane wyrywkowej kontroli na obecność fluoru. Na dole jednak był komputer z danymi. Wiadomości, jakie się na nim wyświetliły, nie były pomyślne dla Polaka.

Polacy złamali przepisy, ale w skokach używanie fluoru nie daje przewagi

Narty 26-latka miały na sobie fluor i w to nie w ilościach śladowych. Wyglądało to na zastosowanie tego specyfiku z premedytacją.

Używanie fluoru, który jest substancją szkodliwą dla zdrowia i niebezpieczną dla środowiska, było zakazane przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) i Międzynarodową Unię Biathlonu (IBU) już jakiś czas temu. Związane to było z decyzją wprowadzoną przez Unię Europejską, która zakazywała stosowania niektórych związków fluoru ze względu na ich rakotwórczość.

W sportach, w których korzysta się z nart i desek snowboardowych, fluor w smarach pomagał zwiększyć prędkość nart. Dzięki fluorowi woda, która wytwarza się po kontakcie narty ze śniegiem i ogranicza prędkość, była szybko usuwana, dzięki czemu narta miała lepszy poślizg.

W skokach fluor jednak nie dawał aż takiej przewagi, jeśli chodzi o lepszą prędkość

Polacy skołowani. Maciej Maciusiak: głupia dyskwalifikacja

Przepis jest jednak przepisem. W dodatku przy wykryciu fluoru nie ma drogi odwoławczej. Dyskwalifikacje pozostaje zatem w mocy.

Jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo nie posiadamy takich smarów z fluorem. One są przecież zakazane od bardzo dawna. Tymczasem z pomiaru wynikało, że tego fluoru na nartach Pawła było bardzo dużo. To nie były śladowe ilości. Tego samego smaru używaliśmy w Garmisch-Partenkirchen i nie było problemu. Teraz największym problemem jest to, że nie wiemy, gdzie został popełniony błąd i czego szukać

- W tym wszystkim najbardziej szkoda Pawła, bo nie jest winny. To jest głupia dyskwalifikacja. Na razie nie mamy zielonego pojęcia, skąd wziął się ten fluor i do takie ilości, ale chcemy współpracować z FIS, by to wyjaśnić - dodał.

- To były wysokie wartości fluoru na nartach Pawła. To nie było zanieczyszczenie - mówił Wojciech Jurowicz, kierownik polskiej drużyny oraz konsultant do spraw sprzętu i przepisów FIS.

Możliwy sabotaż? Polacy zabrali głos

Pytaliśmy Polaków, czy dopuszczają do siebie myśli o sabotażu?

- Nie ma raczej takiej możliwości, żeby ktoś spoza sztabu miał kontakt z nartami zawodnika. Nawet nie stawiamy takiej hipotezy - mówił Maciusiak.

Nie jest to możliwe, by osoba trzecia posmarowała Pawłowi narty fluorem

- To się musiało wydarzyć tylko w czasie przygotowywania nart - przyznał Hafele.

Tak wygląda procedura sprawdzania nart pod kątem obecności fluoru

Jak zatem wygląda procedura sprawdzania narta. O tym mówił Jurowicz.

- Narty były sprawdzane przed skokiem na górze skoczni. I to jeszcze przed wejściem na schody. Pomiar przeprowadza się za pomocą maszynki, w której jest laser. On odbija wiązkę i wychodzi spektrum. Wykres wtedy pokazuje wartości. I dostajemy albo zielone, albo czerwone światełko. Jeśli jest czerwone, to jeszcze raz sprawdza się nartę obok tego miejsca. W przypadku trzech czerwonych światełek mamy do czynienia z dużą ilością fluoru - tłumaczył nasz sztabowiec.

- U Pawła cała narta była sprawdzana i te wartości były bardzo wysokie - dodał.

Pierwotnie przeprowadzone zostały trzy pomiary, ale ostatecznie nartę mierzono w siedmiu punktach.

FIS skomentowała sytuację z Pawłem Wąskiem

Sytuację z nartami Wąska skomentował też Hafele.

Fluor menedżer z FIS miał jasną sytuację. Pomiar stwierdził, że wielu miejscach był fluor. To pierwszy taki przypadek w historii skoków narciarskich. Nie chcę spekulować, skąd fluor mógł się wziąć na nartach zawodnika. To nie moja rola. My po prostu wykryliśmy i dostaliśmy wynik badania. Jestem w kontakcie z trenerami i w niedzielę będziemy sprawdzać narty Polaków przed serią próbną

Austriak przyznał, że za to przewinienie Wąsek otrzyma żółtą kartkę. To pierwsza taka kara dla polskiej kadry w tym sezonie.

Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

