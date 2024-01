Drżeliśmy o Kamila Stocha, a ten wyskoczył. Skok zaczął nie od tej strony, co trzeba

Skoki narciarskie. Kamil Stoch wysoko w kwalifikacjach

Tymczasem Stoch wrócił do czarnego kombinezonu i uzyskał aż 123 m. To dało mu 12. miejsce i na pewno sporą dawkę optymizmu przed konkursem.

- Nie powiem, że ten dzień to była lekka i przyjemna praca. Każda kolejna skocznia jest dla mnie wyzwaniem. W Innsbrucku znowu dużo pracuję nad pozycją dojazdową. Staram się ją utrzymać stabilnie przez przejście. W kwalifikacjach udało się to mniej lub bardziej. Mam już konkretny zarys tego, co mam robić, a teraz muszę to jeszcze wszystko uporządkować z trenerem - dodał.