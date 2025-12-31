Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramatyczny upadek w Ga-Pa, FIS wydała oświadczenie. To może być koniec

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Zdecydowanie nie tak swój występ w Garmisch-Partenkirchen wyobrażał sobie Artii Aigro. Estończyk trenujący na co dzień z Norwegami zaliczył poważnie wyglądający upadek w jednym z treningów. Jego stan zdrowia przez długi czas stał pod znakiem zapytania, jednakże jeszcze w trakcie kwalifikacji do noworocznego konkursu FIS rozwiała wszelkie wątpliwości i nadała komunikat ws. skoczka. Jak się okazuje, to może być koniec marzeń o występie na nadchodzących igrzyskach olimpijskich.

Zawodnik w białym kombinezonie i kasku wykonuje skok narciarski na tle jasnego nieba, w tle widać elementy skoczni oraz logo sponsora.
Artii AigroKacper Staniec / Arena Akcji /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po przerwie związanej ze świętami Bożego Narodzenia Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił do Oberstdorfu, gdzie jednocześnie odbył się inaugurujący konkurs 74. Turnieju Czerech Skoczni. Stosunkowo dobrze w tych zmaganiach spisał się najlepszy estoński skoczek, Artii Aigro. 26-latek po skokach na 128 i 125 metrów finalnie zajął 26. miejsce, co mogło napawać go optymizmem przed kolejnymi przystankami rywalizacji.

    Skoczek udał się do Garmisch-Partenkirchen, gdzie obywa się tradycyjnie noworoczny konkurs. Podczas drugiej sesji treningowej zaliczył bardzo groźnie wyglądający upadek. W pierwszej chwili próbował on samodzielnie wstać i zejść z zeskoku, lecz finalnie został zniesiony na noszach przez zgromadzonych na obiekcie medyków.

    W tamtym momencie jego start w poprzedzających konkurs kwalifikacjach stanął pod znakiem zapytania. Jak się okazało, zawodnik nie pojawił się na starcie, a jeszcze w trakcie rywalizacji Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała dokładnie, co się stało zawodnikowi z Estonii.

    Aigro wypada na dłuższy czas, igrzyska olimpijskie zagrożone

    Jak się okazało, 26-latek częściowo uszkodził więzadło poboczne przyśrodkowe lewego kolana, a do tego doszło do złamania drugiej kości śródstopia w lewej stopie. Wszystko to ogłoszono za pośrednictwem komunikatu. Powrót do zdrowia powinien zająć Aigro około 5-6 tygodni.

      - Rezonans magnetyczny wykazał częściowe uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego lewego kolana, a tomografia komputerowa wykazała nieprzemieszczone złamanie drugiej kości śródstopia lewej stopy. Przewidywany czas rekonwalescencji to 5-6 tygodni - przekazano.

      Takie informacje oznaczają, że niemal na pewno najlepszego estońskiego skoczka zabranie na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Te rozpoczną się 6 lutego, a zakończą 22. Gospodarzem zmagań będzie Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Rywalizacja skoczków odbędzie się na obiektach w Predazzo.

      Trzy osoby spacerują po śnieżnym zboczu, jedna osoba leży na plecach na śniegu, całość utrzymana w niebieskiej tonacji.
      Upadek Artti AigroTomasz KalembaINTERIA.PL
      Zawodnik w czerwonym kombinezonie wykonuje skok narciarski w trakcie zawodów, lecąc w powietrzu na rozstawionych nartach, w tle widoczny rozmyty śnieżny krajobraz.
      Artti AigroFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
      Grupa ratowników w czerwonych kombinezonach pochyla się nad osobą leżącą na śniegu, wokół nich stoją jeszcze dwie osoby w ciemnych ubraniach. W tle niebo jest jasnoniebieskie, a całą scenę otacza śnieżny krajobraz.
      Służby medyczne zajmują się Artti AigroTomasz KalembaINTERIA.PL

