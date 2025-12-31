Dramatyczny upadek w Ga-Pa, FIS wydała oświadczenie. To może być koniec

Po przerwie związanej ze świętami Bożego Narodzenia Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił do Oberstdorfu, gdzie jednocześnie odbył się inaugurujący konkurs 74. Turnieju Czerech Skoczni. Stosunkowo dobrze w tych zmaganiach spisał się najlepszy estoński skoczek, Artii Aigro. 26-latek po skokach na 128 i 125 metrów finalnie zajął 26. miejsce, co mogło napawać go optymizmem przed kolejnymi przystankami rywalizacji.

Skoczek udał się do Garmisch-Partenkirchen, gdzie obywa się tradycyjnie noworoczny konkurs. Podczas drugiej sesji treningowej zaliczył bardzo groźnie wyglądający upadek. W pierwszej chwili próbował on samodzielnie wstać i zejść z zeskoku, lecz finalnie został zniesiony na noszach przez zgromadzonych na obiekcie medyków.

W tamtym momencie jego start w poprzedzających konkurs kwalifikacjach stanął pod znakiem zapytania. Jak się okazało, zawodnik nie pojawił się na starcie, a jeszcze w trakcie rywalizacji Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała dokładnie, co się stało zawodnikowi z Estonii.

Aigro wypada na dłuższy czas, igrzyska olimpijskie zagrożone

Jak się okazało, 26-latek częściowo uszkodził więzadło poboczne przyśrodkowe lewego kolana, a do tego doszło do złamania drugiej kości śródstopia w lewej stopie. Wszystko to ogłoszono za pośrednictwem komunikatu. Powrót do zdrowia powinien zająć Aigro około 5-6 tygodni.

- Rezonans magnetyczny wykazał częściowe uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego lewego kolana, a tomografia komputerowa wykazała nieprzemieszczone złamanie drugiej kości śródstopia lewej stopy. Przewidywany czas rekonwalescencji to 5-6 tygodni - przekazano.

Takie informacje oznaczają, że niemal na pewno najlepszego estońskiego skoczka zabranie na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Te rozpoczną się 6 lutego, a zakończą 22. Gospodarzem zmagań będzie Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Rywalizacja skoczków odbędzie się na obiektach w Predazzo.

Upadek Artti Aigro Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Artti Aigro FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP

Służby medyczne zajmują się Artti Aigro Tomasz Kalemba INTERIA.PL