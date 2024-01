Dotkliwy cios dla Kubackiego, bezlitosny werdykt Niemców. Ogłaszają wprost

Dobiegająca powoli do końca 72. edycja Turnieju Czterech Skoczni nie jest - delikatnie mówiąc - udana dla Dawida Kubackiego, drugiego zawodnika ubiegłorocznych zmagań o Złotego Orła. Doszło nawet do tego, że 33-latek, który podobnie jak jego koledzy z reprezentacji Polski ma problemy z form od startu sezonu Pucharu Świata, w Innsbrucku nie zakwalifikował się do konkursu. Bezlitośni dla Dawida Kubackiego są niemieccy dziennikarze, którzy wprost wypominają mu słabą formę. - Gwiazda skoków narciarskich jest na dnie - ogłaszają.