W skrócie Domen Prevc jest zdecydowanym liderem Turnieju Czterech Skoczni po trzech konkursach, mimo że nie wygrał wszystkich zawodów.

Arena w Bischofshofen sprzyja liderom po trzech turniejach, choć w historii zdarzały się dramatyczne zwroty akcji.

Kamil Stoch skorzystał w przeszłości na nieprzewidzianych okolicznościach podczas finału w Bischofshofen.

Domen Prevc po zwycięstwach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen miał wielką szansę na to, by zostać czwartym skoczkiem w historii - po Svenie Hannawaldzie, Kamilu Stochu i Ryoyu Kobayashim - który wygra wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni.

Słoweniec potknął się jednak w Innsbrucku. Na Bergisel był "zaledwie" drugi, przegrywając szansę na wielkiego szlema o 0,5 pkt. z Japończykiem Renem Nikaido.

Ta skocznia powinna dać przewagę Domenowi Prevcowi. Statystyka przemawia za Słoweńcem

Skocznia narciarska Paula-Ausserleitnera w Bischofshofen, jako największy z czterech obiektów, wydaje się stworzona specjalnie dla Prevca: tutaj będzie mógł w pełni wykorzystać swoje umiejętności szybowcowe i skorzystać z niezwykle szybkiego przejścia do lotu.

Statystyki wyraźnie faworyzują lidera Pucharu Świata. Ten, kto prowadzi w klasyfikacji generalnej po trzecim skoku w Innsbrucku podczas Turnieju Czterech Skoczni, zazwyczaj zdobywa również złotego orła w Bischofshofen.

W Bischofshofen zdarzały się dramaty. Raz skorzystał Kamil Stoch. Oszukali tam Macieja Kota

W ciągu ostatnich 25 edycji tylko dwa razy w finałowym konkursie skoków nastąpiła zmiana wyniku. Za każdym razem następowało w to w spektakularny sposób.

W 2017 roku wiązanie Norwega Daniela-Andre Tandego poluzowało się podczas konkursu w Bischofshofen. W zawodach zajął on dopiero 26. miejsce i w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni spadł na trzecią pozycję.

Triumfował wówczas Kamil Stoch. Drugi był wtedy Piotr Żyła, a czwarty Maciej Kot. Temu ostatniemu szansę na podium zabrali sędziowie, którzy źle zmierzyli wówczas odległość w pokracznym skoku Tandego. Polacy byli jednak tak zajęci celebrowaniem sukcesu Stocha, że nie złożyli protestu.

Niedawno, przy okazji startu TCS w Oberstdorfie, Kot wrócił do tego tematu wywołany przez dziennikarzy.

Już w tamtym momencie nie chciałem tego ruszać, bo dla mnie było wtedy ważne, żeby stawać na podium dzięki moim świetnym skokom, a nie, dlatego że komuś powinęła się noga. Daniel wtedy skakał lepiej. Można się kłócić: to była jego wina? Nie jego? Ale nie chciałem protestów, żadnych awantur. Szybko to przeciąłem i uznałem: w porządku jeszcze będą okazje ku temu, aby na tym podium stanąć

Przed rokiem przed konkursem w Bischofshofen Stefan Kraft o włos prowadził przed Janem Hoerlem i Danielem Tschofenigiem. Tę powiększył jeszcze po pierwszej serii konkursu, ale w drugiej namieszał wiatr i ostatecznie Kraft spadł na trzecie miejsce, a triumfował Tschofenig.

W sezonie 1994/1995 liderem TCS przed ostatnim konkursem był Japończyk Kazuyoshi Funaki. Po pierwszej serii zawodów o 1,3 pkt. wyprzedził go w klasyfikacji generalnej Andreas Goldberger. Japończyk w finałowym skoku zaryzykował. Poleciał daleko. Uzyskał 131,5 m, co było rekordem skoczni, ale nie ustał próby. Przewrócił się i stracił szansę na triumf.

Cztery lata później szansę na końcowy stracił też w Bischofshofen inny Japończyk Noriaki Kasai, którego na ostatniej prostej wyprzedził Fin Janne Ahonen.

