Domen Prevc nie do zatrzymania w Ga-Pa. Kacper Tomasiak znowu wysoko

Wszystkie oczy skierowane są na Grosse Olympiaschanze w Garmisch-Partenkirchen. Za nami seria próbna przed zaplanowanym na 14:00 drugim konkursem 74. Turniejem Czterech Skoczni. Zawodnicy ruszali w takiej kolejności, w jakiej będą walczyć w konkursie, a więc parami KO, zacząwszy od numerów 25 i 26.

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się więc Paweł Wąsek, ale 119 metrów nie mogło dać wysokiej noty. Za chwilę lepiej wypadł Maciej Kot (126,5 m), choć tracił do zawodników takich jak Naoki Nakamura czy Jonas Schuster.

Kacper Tomasiak po raz kolejny pokazał, że należy do nieco szerzej rozumianej czołówki. 131 metrów dało 13. pozycję. 18-latek w ostatnich trzech konkursach nie wypadał z TOP15, być może tym razem będzie podobnie.

Polskie akcenty w "trial round" zamknął Kamil Stoch. Wylądował na 128. metrze, uzyskał notę 6,9 punktu gorszą od Tomasiaka i 23. lokatę. Obaj pokazali, że hierarchia w naszej kadrze jest obecnie dość stała.

Przypomnijmy, że w konkursie mamy czterech skoczków, bo Piotr Żyła w środowych kwalifikacjach zajął 53. miejsce. Został już zresztą wycofany z austriackiej części turnieju, wejdzie za niego Dawid Kubacki.

Serię próbną wygrał Domen Prevc. Jest w świetnej formie (141 m). O ponad 7 pkt wyprzedził Felixa Hoffmanna.

Turniej Czterech Skoczni. Wyniki serii próbnej przed konkursem w Garmisch-Partenkirchen:

1. Domen Prevc 101,2 pkt

2. Felix Hoffmann (-7,6)

3. Stephan Embacher (-7,9)

13. Kacper Tomasiak (-23,8)

23. Kamil Stoch (-30,7)

32. Maciej Kot (-37,4)

41. Paweł Wąsek (-49,2)

