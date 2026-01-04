Partner merytoryczny: Eleven Sports

Domen Prevc dostał ostrzeżenie. Dużo mówi się o jego triku z butami

Tylko cud może pozbawić Domena Prevca zwycięstwa w 74. Turnieju Czterech Skoczni. Słoweniec tak zdominował niemiecko-austriacką imprezę. Tymczasem w sobotę na "górze zgłady", jak nazywa się skocznię Bergisel w Innsbrucku w kwalifikacjach nadszedł sygnał. Byliśmy świadkami najdziwniejszych zawodów w tym sezonie, w których Lider Pucharu Świata i TCS znalazł się w wielkich opałach.

Zbliżenie sportowca w kombinezonie skoczka narciarskiego z kaskiem i goglami, skoncentrowanego przed startem. W okrągłym wstawieniu widoczny skoczek podczas lądowania na skoczni, co podkreśla tematykę zawodów w skokach narciarskich.
Domen Prevc, a w ramce jego lądowanie na Bergisel tuż za linią dającą awans do konkursuEXPA/Newspix.pl/EurosportINTERIA.PL

W skrócie

  • Domen Prevc zdominował Turniej Czterech Skoczni, mając dużą przewagę po dwóch zwycięstwach.
  • W Innsbrucku Słoweniec otrzymał ostrzeżenie, ledwie przechodząc przez kwalifikacje.
  • Szeroko komentowany jest jego trik z luźno wiązanymi butami, który może wpływać na sukcesy.
Na półmetku rywalizacji w 74. Turnieju Czterech Skoczni Domen Prevc ma na koncie dwa zwycięstwa - w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen i ma aż 35,0 pkt. przewagi nad drugim w klasyfikacji Austriakiem Janem Hoerlem.

Takiej sytuacji w TCS nie mieliśmy od 21 lat, kiedy to Fin Janne Ahonen miał 35,9 pkt. przewagi nad Austriakiem Thomasem Morgensternem. To trzecia najwyższa przewaga w historii na półmetku, bo liderem tego zestawienia jest Norweg Toralf Engan z sezonu 1962/1963.

Konkurs na "górze zagłady". Już przyszło pierwsze ostrzeżenie

W niedzielę jednak (4 stycznia, godz. 13.30) czeka go konkurs w Innsbrucku. Tam padało wielu faworytów, ale też Bergisel jest trampoliną do sukcesu. Aż 36 triumfatorów konkursów w Innsbrucku wygrywało później TCS. Tylko raz późniejszy zwycięzca imprezy nie znalazł się na Bergisel w "10". To był Norweg Ingolf Mork w sezonie 1971/1972.

- Nawet jeśli zepsuje skok, nie sądzę, żeby doszło do tego, że nie wygra turnieju - przyznał Niemiec Sven Hannawald, były znakomity skoczek i triumfator TCS, który obecnie jest ekspertem niemieckiej telewizji.

Prevc wciąż ma szansę na to, by odnieść cztery zwycięstwa w jednej edycji, choć w sobotę na Bergisel przyszło ostrzeżenie. Ledwie przebrnął kwalifikacje, choć wcześniej bardzo dobrze skakał w treningach. Przerwana zatem została seria sześciu kolejnych triumfów w TCS w seriach punktowanych.

Kiedy dochodzisz do punktu, w którym myślisz, że wiesz wszystko, w którym wierzysz, że jesteś najlepszy, musisz zrozumieć jedno: skoki narciarskie to sport, w którym własne ego stanie ci na drodze, jeśli za dużo o nim myślisz. Zachowuję pokorę i skupiam się na tym, co trzeba zrobić
powiedział Prevc po kwalifikacjach w rozmowie ze stacją ORF.

Prevc z szansą na niesamowity rekord

Do tej pory cztery konkursy TCS w jednej edycji wygrywali tylko: Sven Hannawald, Kamil Stoch i Ryoyu Kobayashi. Prevc ma szansę też na pobicie kolejnego rekordu. W historii niemiecko-austriackiej imprezy dziewięć serii punktowanych wygrywało tylko dwóch skoczków - Norweg Halvor Egner Granerud w sezonie 2022/2023 (7 z 8 serii konkursowych i 2 z 4 kwalifikacji) i Adam Małysz w sezonie 2000/2001 (5 konkursowych i 4 kwalifikacje).

    Jaki jest sekret sukcesu Słoweńca? Dużo mówi się o jego triku z butami

    Po konkursie w Garmisch-Partenkirchen dziennikarze zapytali Prevca o to, jaki jest sekret jego sukcesu, odparł: - Sekretem jest regularność każdego dnia lata. Od kwietnia do początku zimy, a potem od początku sezonu. I poprawa każdego dnia.

    Wiele się mówi też o tym, że za jego sukcesami stoją... buty. Słoweniec ma niesamowitą mobilność kostki, o czym mówiło się też w przypadku jego brata Petera.

    - Dzięki temu może zbliżyć nartę do ciała, mimo że widać, że but jest niemal przyklejony do narty. Luźna pięta w bucie pozwala mu jednocześnie przesuwać powierzchnię kombinezonu w powietrzu, co pozwala mu latać znacznie efektywniej - tłumaczył Hannawald w Sportaschau.

    Aby to jednak zadziałało, Prevc luźno wiąże buty. To trik, o którym mówi się dużo na TCS.

    Pamiętam, jak jechaliśmy z nim wyciągiem w Garmisch-Partenkirchen w 2016 roku i powiedział mi, że wiąże buty jak trampki. Inni nie mogą po prostu zacząć tak luźno wiązać butów. Domen robi to od dawna. Czuje się przy tym bezpiecznie
    wyjaśniał Niemiec.

    Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

