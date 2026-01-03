Dawid Kubacki wrócił i ujawnił skandal. "Nie wiem, jakie były tego przyczyny"

W skrócie Dawid Kubacki wrócił do Pucharu Świata w skokach narciarskich, zastępując Piotra Żyłę po jego słabszym występie.

Kubacki nie miał gdzie trenować w Polsce z powodu niedostępnych skoczni, co nazwał sytuacją skandaliczną.

Polacy ogólnie notowali przeciętne wyniki, a kwalifikacje Turnieju Czterech Skoczni zdominowali Austriacy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W pierwszym treningu w Innsbrucku przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni (4 stycznia, godz. 13.30) Dawid Kubacki zajął 50. miejsce. W drugim był 62., ale musiał awaryjnie lądować na 104. metrze. Nie było to dobre przywitanie z Bergisel.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Wpadka Dawida Kubackiego w treningach, ale wystąpi w konkursie

W kwalifikacjach Kubacki skoczył już dużo lepiej. Był 39. Jego rywalem w parze KO będzie Słoweniec Rok Oblak.

- Nie ukrywam, że ucieszyła mnie informacja o powrocie do Turnieju Czterech Skoczni. Cieszę się, że dostałem szansę i chciałbym ją dobrze wykorzystać, choć od pierwszego skoku nie bardzo to się udawało. Znowu się męczyłem. Ten skok kwalifikacyjny był jednak najlepszy i na tym będę się opierał - mówił Kubacki.

Nie jest łatwo znaleźć dobrą dyspozycję, ale nie składam broni. Walczę z wiarą w to, że jednak dobre skoki się pojawią. I w końcu będę mógł dać trochę radości innym osobom

Kubacki ostatnie skoki przed powrotem do Pucharu Świata oddał zaraz po świętach w Engelbergu, gdzie rywalizował w Pucharze Kontynentalnym. Tam oddawał skoki na dużym luzie, ale niestety zepsuł ostatni skok w konkursie i nie powiększył kwoty startowej dla Polski na konkursy PŚ w Zakopanem i Sapporo.

- Skakałem tam z jasną wizją. Było kilka dobrych skoków. W sumie nie wyszedł tylko jeden tak, jak trzeba, więc statystyka była przyzwoita - mówił Kubacki.

Dawid Kubacki zdradził, że nie miał gdzie trenować

Niestety po powrocie do Polski natrafił na problemy. Nie miał bowiem gdzie trenować, co jest sytuacją skandaliczną.

Nie miałem gdzie trenować w Polsce, bo żadna skocznia nie była dostępna. Dlatego trenowałem przede wszystkim na siłowni

Zapytany o to, dlaczego w kraju, w którym skoki są niemal symbolem narodowym, nie było gdzie skakać, odparł: - Nie wiem, jakie były przyczyny tego, że skocznia nie była dostępna. Po prostu jej nie było i w takich realiach działaliśmy. Trzeba było się zatem skupić na innym treningu. Trening siłowy zawsze jest dobry w takiej sytuacji. W nogach mam zatem dość, a teraz trzeba się tylko z techniką dogadać.

Kilka dni temu Interia Sport opisywała sytuację z mniejszymi skoczniami. Okazało się, że nasza młodzież też nie miała gdzie trenować.

W piątek (2 stycznia) w Szczyrku pierwszy trening miał Paweł Wąsek. W kolejnych dniach Polacy mają trenować w Wiśle i Zakopanem, bo tam też mają być gotowe skocznie.

Kwalifikacje zakończyły się poczwórnym triumfem Austriaków. Najlepszym z nich był Jan Hoerl. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Kacper Tomasiak, który zajął 19. miejsce. Kamil Stoch był 27., Maciej Kot 32. Dopiero 30. był lider PŚ i Turnieju Czterech Skoczni Słoweniec Domen Prevc.

Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Dawid Kubacki Grzegorz Momot PAP

Wielka Krokiew COS Zakopane materiały prasowe

Dawid Kubacki Grzegorz Momot PAP