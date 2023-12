Dawid Kubacki , który walczył w ubiegłym sezonie o podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, niespodziewanie wycofał się z rozgrywek dwa tygodnie przed finałem zmagań. Podczas gdy jego koledzy z drużyny rywalizowali w ostatnim konkursie Raw Air w Vikersund, on wracał samolotem do ojczyzny. Jak się później okazało, jego decyzja wynikała z problemów zdrowotnych żony Marty, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Podopieczny Thomasa Thurnbichlera po przylocie do Polski ujawnił kibicom trudną prawdę o jego partnerce.