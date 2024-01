W drugiej serii konkursowej wystąpiło aż pięciu podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera , co stanowi rekordowy wynik w bieżącym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich . Cóż jednak z tego, skoro najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł zajął dopiero 16. lokatę. Jeśli chodzi o pozostałych naszych reprezentantów, to 18. był Paweł Wąsek, tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki, 21. miejsce wywalczył Kamil Stoch , a 29. Piotr Żyła . Mimo pozycji w trzeciej dziesiątce Dawid Kubacki pozytywnie ocenił to, co zaprezentował podczas sobotniej rywalizacji na skoczni w Bischofshofen.

Dzień z plusikiem. To zaczyna coraz lepiej wyglądać. Dzisiejsze skoki nie były takie, jakich bym oczekiwał, nie na zwycięstwo, ale zaczynają wyglądać, to jest okej. To, czego im teraz brakuje to swobody i pewności siebie. Gdy to dojdzie, próg będzie oddawał więcej energii i będzie to naprawdę dobrze wyglądało. Ale dziś już praktycznie wszystkie skoki były już dobre technicznie, choć oczywiście nieco spóźnione i próg tak bardzo nie oddawał. Ale zaczynało się to nakręcać, chciało lecieć, nie przecinałem tak szybko tej paraboli lotu. I to był pozytyw

- Do tego dojedziemy. Ile to będzie wymagało czasu? To trudne pytanie. Ale mając przed sobą PolSKI Turniej, polską publiczność na trybunach, dodatkową energię i atmosferę - to nam może dodać skrzydeł. My kontynuujemy swoją pracę. To, co pokazaliśmy dzisiaj jest okej na tej drodze. Choć nie jest to wynik, jakiego wszyscy byśmy oczekiwali. Ale to dobry krok naprzód. Trzeba się skupić na swojej robocie - stwierdził.