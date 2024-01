Człowiek znikąd pokonał Morgensterna i Ammanna. Rok później wypadł z kadry

Debiut Thomasa Dietharta w Pucharze Świata nastąpił w sezonie 2010/2011 - zaliczył dwa starty w ramach tzw. grupy krajowej i w Innsbrucku był dwudziesty ósmy. Dopiero po dwóch latach dostał kolejną szansę, ale nie przeszedł przez kwalifikacje. Zimę 2013/2014 zaczął poza Pucharem Świata, jednak pojechał w połowie grudnia do Engelbergu. I tam skoczek znany tylko najbardziej zagorzałym kibicom skoków nagle zajął najpierw czwarte, a później szóste miejsce . Droga do kadry na Turniej Czterech Skoczni była otwarta.

W Garmisch-Partenkirchen rozpędzony Diethart szedł za ciosem. Kwalifikacyjny skok zachwycił kibiców - 141,5 metra było najlepszym wynikiem dnia. W konkursie niemal powtórzył ten wynik - 141 i 140,5 metra. Przez dwa dni we wszystkich ocenianych seriach żaden z rywali nawet raz nie zdołał dolecieć do 140 metra, a Diethart zrobił to za każdym razem. W tym momencie był już liderem klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni.