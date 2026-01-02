Czerwona kartka i dyskwalifikacja skoczka, PZN reaguje. "Nie wierzę w to"

Chociaż jesteśmy dopiero na półmetku Turnieju Czterech Skoczni, zakończył się on już dla Timiego Zajca. Słoweniec został zdyskwalifikowany po konkursie w Oberstdorfie za nieprzepisowy, zbyt krótki kombinezon. Sytuacja powtórzyła się w Garmisch-Partenkirchen, w związku z czym doszło do sytuacji bezprecedensowej.

Timi Zajc z czerwoną kartką w TCS. Jest reakcja PZN

Od bieżącego sezonu skoczkowie mogą być karani czerwonymi kartkami w przypadku dwóch dyskwalifikacji i właśnie taki los spotkał Zajca. Tym samym został pierwszym skoczkiem w historii, który obejrzał czerwony kartonik w trakcie TCS. Oznacza to, że nie będzie mógł już wystąpić w zawodach w Innsbrucku i Bischofshofen.

Na reakcję ze strony Polskiego Związku Narciarskiego nie trzeba było długo czekać. Jego członek, Rafał Kot w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" odniósł się szerzej do sprawy dyskwalifikacji Zajca. Nie gryzł się przy tym w język.

Mathias Hafele wykazał się odwagą i z ciekawością przyglądam się jego postępowaniu. Wcześniej można było odnieść wrażenie, że premiuje się system, w którym byli równi i równiejsi.

- Wszyscy pamiętamy poprzedni sezon. Na przykład Karl Geiger skakał w worku na ziemniaki. Teraz wysłano sygnał, że skończyła się taryfa ulgowa dla czołówki światowej. Z niecierpliwością wyczekiwaliśmy, aż tak się stanie - dodał.

Turniej Czterech Skoczni. Kara dla Zajca niesłuszna? "Nie wierzę w to"

Kiedy Zajc został zdyskwalifikowany w Oberstdorfie, niektórzy kibice bronili Słoweńca. Padały hasła takie jak "kontrowersja", czy "niesłuszna kara", co miało w ich opinii być podyktowane chęcią zadziałania na korzyść reprezentanta gospodarzy - Felixa Hoffmanna, który dzięki temu wskoczył na podium. Z taką narracją nie zgadza się Kot.

- Nie wierzę w to. Po pierwsze chodziło o rezultat jednego konkursu. Na szali nie było losów całego turnieju. Po drugie trudno mi uwierzyć w spisek na taką skalę. Zajc nie przeszedł pomiarów, więc został słusznie wykluczony za pierwszym razem. Z kolei potem zapewne wyszedł z założenia, że osoby decyzyjne nie będą miały odwagi dać mu czerwonej kartki i przymkną oko. No i się mocno zdziwił - kontruje Rafał Kot.

Turniej Czterech Skoczni przeniósł się już do Innsbrucku, gdzie w sobotę odbędą się kwalifikacje do konkursu. Ten odbędzie się natomiast w niedzielę.

