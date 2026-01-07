W skrócie Kacper Tomasiak, 18-letni skoczek, został najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w 74. Turnieju Czterech Skoczni.

Był to najlepszy debiut polskiego skoczka w tej imprezie od 47 lat.

Cała reprezentacja uczciła sukces wspólnym zdjęciem z legendarnym Kamilem Stochem, który oddal ostatni skok w karierze w turnieju.

W Bischofshofen swój ostatni skok w karierze w Turnieju Czterech Skoczni oddał Kamil Stoch. Organizatorzy pożegnali naszego skoczka z honorami godnymi króla, wszak 38-latek trzy razy triumfował w tej imprezie.

Po konkursie w Bischofshofen razem ze Stochem na podium stanął 18-letni Kacper Tomasiak. Cała kadra robiła sobie bowiem pamiątkowe zdjęcie z legendą skoków narciarskich. To było pierwsze podium naszego młodego zawodnika w Pucharze Świata. Wprawdzie takie trochę na siłę, ale symbolika wydarzenia duża.

Kacper Tomasiak zaliczył świetny debiut. Polska czekała na taki aż 47 lat

Tomasiak w konkursie zajął 19. miejsce, ale za to został najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w 74. Turnieju Czterech Skoczni. Zajął w nim 12. miejsce. To najlepszy debiut Polaka od 47 lat.

Lepszy debiut zaliczyli tylko Józef Przybyła, który w 1964 roku zajął szóste miejsce, i Piotr Fijas w 1979 roku, kiedy to skończył imprezę na 10. pozycji.

- To, co wydarzyło się w Bischofshofen, było naprawdę niesamowitym przeżyciem. To dla mnie ważne, że jeszcze mogę skakać z takim zawodnikiem. Wciąż jeszcze wiele mogę się od niego nauczyć - mówił Tomasiak o Stochu.

Dźwigał na swoich barkach całe polskie skoki

Młody skoczek na swoich barkach dźwigał cały ciężar polskich skoków w niemiecko-austriackiej imprezie.

Nie było to aż tak bardzo trudne pod względem psychicznym. Pojawiło się oczywiście więcej presji, ale chyba nie czuję aż tak wielkiej różnicy, bo nadal nie mam problemu z tym, by skupić się na skokach

- To był dla mnie dobry debiut. Nawet nie jestem zły na to, że nie byłem w "10", bo będę miał jeszcze trochę okazji, by tam wskoczyć - dodał.

Zapytany o to, jaką naukę wyciągnął z Turnieju Czterech Skoczni, odparł: - W takiej imprezie bardzo ważne jest, by wtedy tylko, kiedy się da, szukać czasu regenerację. Odpoczynek między konkursami jest jednak szalenie istotny. Udało mi się nawet dobrze gospodarować siłami. W ostatnim konkursie pojawiło się już lekkie zmęczenie. To trochę diabelska impreza, ale myślałem, że będzie trochę gorzej pod tym względem.

Konkurs wygrał Austriak Daniel Tschofenig, ale cały turniej padł łupem Słoweńca Domena Prevca.

