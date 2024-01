Po pierwszym cyklu zawodów próżno było szukać naszego zawodnika w czołówce. Żaden z naszych nie plasował się nawet w czołowej piętnastce klasyfikacji generalnej. Na prestiżowy Turniej Czterech Skoczni Biało-Czerwoni jechali więc z marnymi nadziejami na poprawę, choć najwięcej symptomów możliwości wzrostu formy dawał Kamil Stoch . Nasz trzykrotny mistrz olimpijski od indywidualnych treningów wyraźnie urósł, choć nie były to jeszcze skoki na czołówkę.

Coraz lepsze skoki Polaków. Świetne kwalifikacje. Kolejny popis Kamila Stocha

Stoch z każdym kolejnym konkursem tegorocznego TCS pokazywał, że jego dyspozycja rośnie, a skoki dawały coraz więcej przyjemności z oglądania. Najlepszym przykładem tego jest próba z drugiej serii zawodów w Insbrucku, która pozwoliła mu przesunąć się w klasyfikacji konkursu aż o dziewięć miejsc w górę. To już bardzo znaczący progres. Do kwalifikacji w Bischofshofen nasi skoczkowie z pewnością podchodzili już ze zdecydowanie większymi nadziejami niż to było w minionych tygodniach.