Paweł Wąsek tylko przez jedną noc miał podwyższoną temperaturę, Od 22 grudnia z dnia na dzień czuł się coraz lepiej. 25 grudnia odbył pierwszy spokojny trening w domu, chodziło raczej o podstawowe ćwiczenia, żeby sprawdzić, jak jego ciało zareaguje na ruch. Po tym czuł się dobrze. W przypadku Dawida to trwało jeden dzień dłużej. Ale 25 grudnia też się sprawdził i wyglądało to w porządku. We wtorek odbył trening z Wojciechem Toporem w bazie w Zakopanem, wyglądał świeżo i dobrze, więc wszystko powinno pójść zgodnie z planem na Turniej Czterech Skoczni. Oczywiście, choroba zostawia pewien ślad, nie jesteś gotowy na sto procent, ale powiedziałbym, że obaj są na odpowiednim poziomie przygotowania do zawodów

~ ujawnił austriacki szkoleniowiec