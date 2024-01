Ciąg dalszy afery wokół Piotra Żyły. Dyrektor Pucharu Świata tłumaczy się z decyzji dot. Polaka

Po pierwszej serii konkursu w Innsbrucku polscy kibice wreszcie mieli powody do optymizmu. Piotr Żyła, jako pierwszy Polak w bieżącym sezonie Pucharu Świata, oddał daleki skok na 131 m i wywalczył sobie miejsce nie tylko w pierwszej dziesiątce, a nawet tuż za podium. Fani trzymali kciuki, by - tak jak to już nieraz robił - skutecznie zaatakował z 4. pozycji i podreperował swoją statystykę w Turnieju Czterech Skoczni.

Zakończyło się jednak sporym rozczarowaniem. W drugiej serii "Wiewiór" miał bardzo złe warunki i nie był w stanie nawiązać rywalizacji o miejsca w czołówce. Skoczył 115 metrów i wypadł do drugiej dziesiątki zawodów, a wyprzedził go nawet Kamil Stoch, najlepszy z Polaków.

Piotr Żyła źle trafił z warunkami w tej drugiej serii. Ale na progu też popełnił lekki błąd - zrobił taką "pompkę" i nie zdążył już wyciągnąć z niej tego skoku nad próg skoczni. Troszeczkę z tyłu wszedł w powietrze, przez to łapie się opory. Natomiast warunki też trafił nieszczególne ~ analizował w studiu Eurosportu Apoloniusz Tajner.

Kamil Stoch zdradził, z czym zmagał się w trakcie zawodów w Innsbrucku / PZN / PZN

Żyła potraktowany niesprawiedliwie? Dyrektor PŚ się tłumaczy

Sam Żyła nie miał pretensji do sędziego. Raczej się samobiczował narzekając, że jest "stary a głupi". Mimo to sporo głosów, nie tylko kibiców, ale też dziennikarzy czy ekspertów wskazywało, że organizatorzy zrobili mu krzywdę, puszczając go w takich niekorzystnych warunkach.

"Mogli chwilkę poczekać, zanim go puścili z belki. Lovro Kos miał już zupełnie inny wiatr! Nie wiem, o co tu chodzi i co zrobić? Można tylko gdybać. Piotrek będzie wkurzony, na pewno liczył, że dziesiątka osiągalna" - mówił po konkursie Adam Małysz.

Wszystkiego postanowił bronić dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile. Włoch w rozmowie ze "Sportowymi Faktami" przekonywał, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.

W Innsbrucku, tak jak wcześniej w Ga-Pa i Oberstdorfie, Borek Sedlak wraz z pozostałymi osobami z jury wykonał bardzo dobrą pracę. Prowadził zawody na wysokim poziomie - był cierpliwy i potrafił uniknąć ekstremalnych warunków dla skoczków ~ mówił Pertile.

"Trzeba pamiętać, że od momentu włączenia zielonego światła aż do wyjścia z progu mija 10-12 sekund. W tym czasie warunki mogą się zmienić, zwłaszcza w takim konkursie jak w środę w Innsbrucku. To był trudny dzień dla naszej konkurencji. Siła i kierunek wiatru zmieniały się tak szybko, że trudno było to przewidzieć" - dodał.

Sandro Pertile / Fotostand/Wagner / AFP

Piotr Żyła / AFP