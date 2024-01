Było grobowo, ale Polacy znowu zaczęli wierzyć. "Są przebłyski na walkę o podium"

W drużynie jest wielka różnica pomiędzy tym, co było jeszcze kilka tygodni temu, a tym, co jest teraz, jeśli chodzi o atmosferę. I to jest różnica na plus. Nie jestem od dbania o atmosferę i staram się skupiać na sobie, ale dobra atmosfera w drużynie jest bardzo ważna. Jeszcze kilka tygodni było bardziej grobowo. Chodziliśmy ze spuszczonymi głowami. Teraz, od pewnego czasu, jest fajnie

- Nie wiem, czy atmosfera wyraźnie się poprawiła, ale na pewno znowu zaczęliśmy wierzyć w to, że idzie to do przodu. Zrobiliśmy kolejny krok naprzód. Także sprzętowo. Są nawet przebłyski na walkę o podium, co pokazał Piotrek Żyła w Innsbrucku, więc może nasze skoki w końcu się ustabilizują - dodał Paweł Wąsek .

- Nie powiem, że atmosfera w drużynie była zła. Owszem, nie skakaliśmy dobrze, natomiast na dobre skoki wpływ ma wiele rzeczy. Atmosfera była, powiedziałbym, dobra. Wszyscy w drużynie się starają. Każdy robi to, co może. Trenerzy dają z siebie wszystko. Próbują rozwiązywać problemy, a my - jako zawodnicy - staramy się realizować zadania, jakie mamy do wykonania. O to chodzi. Prędzej czy później to wszystko sprawi, że zaskoczymy. Mamy na tyle doświadczenia, że wiemy, jak skakać. Trzeba tylko poskładać wszystkie elementy do kupy i mieć trochę szczęścia, ale nie mam tu na myśli na warunków - mówił trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich.