W piątek rozpocznie się wielkie święto skoków narciarskich - 72. edycja Turnieju Czterech Skoczni . Na Schattenbergschanze w Obertsdorfie nie będzie ani jednego wolnego miejsca, wyprzedano wszystkie 25,5 tysiąca biletów. Frekwencja kibiców już na samych czwartkowych kwalifikacjach była znakomita, wynosiła niemal 16 tysięcy. Oczywiście na jej wzrost musiała mieć wpływ świetna forma podopiecznych Stefana Horngachera, ale także sam prestiż imprezy, który od lat jest wielki i nie przeszkadza w tym fakt, że tylko 58 zawodników przystąpiło do kwalifikacji.

Podobne emocje chciałyby czuć skoczkinie. Wciąż nie doczekały się swojego "TCS", choć w sobotę będą się mierzyć w Garmisch-Partenkirchen, a w poniedziałek w Oberstdorfie. Będzie to w ramach nowego Turnieju Dwóch Nocy. Gdyby Innsbruck i Bischofshofen przyłączyły się do inicjatywy, w zasadzie można byłoby mówić o pełnym odpowiedniku męskiej imprezy. Austriacki Związek Narciarski nie kwapi się jednak do takiego działania. 3 i 4 stycznia zawodniczki będą rywalizować w Austrii, ale na skoczni w Villach.