Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza po dyskwalifikacji Zajca w TCS. Słoweniec nie mógł milczeć, wymowny wpis. Chwilę później wszystko skasował

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Fatalnie dla Timiego Zajca zakończyła się inauguracja 74. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Tuż po konkursie pojawił się komunikat o dyskwalifikacji słoweńskiego skoczka za nieprzepisowy kombinezon. Jak się okazało, nogawka w jego stroju była o trzy milimetry za krótka. Podopieczny Roberta Hrgoty skomentował całe to zamieszanie w mediach społecznościowych. Wpis jednak szybko zniknął z jego profilu.

Timi Zajc
Timi ZajcGEORG HOCHMUTH / APA / AFPAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Ruszyła 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni - jednej z najbardziej prestiżowych imprez w świecie skoków narciarskich, w której każdy skok jest na wagę złota, a najmniejszy błąd może kosztować utratę marzeń. Za nami już konkurs inauguracyjny w Oberstdorfie, który przyniósł ogromne emocje i sport na najwyższym poziomie. Znakomicie spisał się w nim m.in. Timi Zajc. Słoweniec zaprezentował się świetnie i po dwóch seriach zajmował drugie miejsce, dając swojej reprezentacji powody do wielkiej radości. Ta jednak trwała bardzo krótko, bo tuż po zakończeniu zawodów nadeszła sensacyjna informacja o jego dyskwalifikacji.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport

Timi Zajc zdyskwalifikowany po konkursie w Oberstdorfie. Wymowny wpis Słoweńca

Powód dyskwalifikacji Słoweńca był szokujący: nogawka w jego kombinezonie okazała się za długa o… trzy milimetry. Milimetry, nie centymetry. Kontroler sprzętu Mathias Hafele wykrył podczas rutynowej kontroli czołowej szóstki dokładnie 3 mm odchylenia, co zgodnie z przepisami oznaczało natychmiastową dyskwalifikację.

Decyzja była szczególnie bolesna dla Słoweńców, bo konkurs wygrał Domen Prevc, a podium mogło w dwóch trzecich należeć do ich reprezentantów. Zamiast święta przyszło ogromne rozczarowanie. Ekipa grzmiała, że to wstyd i plama na reputacji słoweńskich skoków, przypominając, że po wcześniejszych skandalach kombinezonowych przepisy zostały drastycznie zaostrzone i dziś "goni się za milimetrami". Trener Robert Hrgota nie ukrywał bezradności, tłumacząc, że nogawka była o 0,3 cm za długa, pomiar powtórzono kilka razy i nie było podstaw do protestu.

Na decyzji skorzystał Felix Hoffmann, który awansował na podium, co wywołało euforię niemieckich kibiców. W słoweńskim obozie panował spokój, choć rozczarowanie było ogromne. Wsparcie dla Zajca okazał Domen Prevc, mając nadzieję, że kolega się nie zniechęci. Sam Timi Zajc odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych. Na Insta Stories opublikował ironiczny wpis: "Co za miły konkurs… naciągnijmy bardziej kombinezon, może w Ga-Pa będzie w porządku". Wpis szybko zniknął, ale emocje po Oberstdorfie jeszcze długo nie opadną.

Pełna widownia na trybunach podczas konkursu skoków narciarskich na dobrze oświetlonej skoczni w zimowej scenerii, u stóp skoczni widoczny traktor oraz elementy infrastruktury sportowej.
Timi Zajc po konkursie opublikował na Insta Stories wpis, który wkrótce potem został usuniętyInstagram/timizajcmateriał zewnętrzny
Skoczek narciarski ubrany w kombinezon startowy, trzymający narty, z numerem startowym i licznymi logotypami sponsorów, stoi na tle trybun podczas zawodów sportowych.
Timi ZajcEPA/ANNA SZILAGYIPAP
Timi Zajc
Timi ZajcFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Timi Zajc
Timi ZajcKERSTIN JOENSSON / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja