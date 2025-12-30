Ruszyła 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni - jednej z najbardziej prestiżowych imprez w świecie skoków narciarskich, w której każdy skok jest na wagę złota, a najmniejszy błąd może kosztować utratę marzeń. Za nami już konkurs inauguracyjny w Oberstdorfie, który przyniósł ogromne emocje i sport na najwyższym poziomie. Znakomicie spisał się w nim m.in. Timi Zajc. Słoweniec zaprezentował się świetnie i po dwóch seriach zajmował drugie miejsce, dając swojej reprezentacji powody do wielkiej radości. Ta jednak trwała bardzo krótko, bo tuż po zakończeniu zawodów nadeszła sensacyjna informacja o jego dyskwalifikacji.

Timi Zajc zdyskwalifikowany po konkursie w Oberstdorfie. Wymowny wpis Słoweńca

Powód dyskwalifikacji Słoweńca był szokujący: nogawka w jego kombinezonie okazała się za długa o… trzy milimetry. Milimetry, nie centymetry. Kontroler sprzętu Mathias Hafele wykrył podczas rutynowej kontroli czołowej szóstki dokładnie 3 mm odchylenia, co zgodnie z przepisami oznaczało natychmiastową dyskwalifikację.

Decyzja była szczególnie bolesna dla Słoweńców, bo konkurs wygrał Domen Prevc, a podium mogło w dwóch trzecich należeć do ich reprezentantów. Zamiast święta przyszło ogromne rozczarowanie. Ekipa grzmiała, że to wstyd i plama na reputacji słoweńskich skoków, przypominając, że po wcześniejszych skandalach kombinezonowych przepisy zostały drastycznie zaostrzone i dziś "goni się za milimetrami". Trener Robert Hrgota nie ukrywał bezradności, tłumacząc, że nogawka była o 0,3 cm za długa, pomiar powtórzono kilka razy i nie było podstaw do protestu.

Na decyzji skorzystał Felix Hoffmann, który awansował na podium, co wywołało euforię niemieckich kibiców. W słoweńskim obozie panował spokój, choć rozczarowanie było ogromne. Wsparcie dla Zajca okazał Domen Prevc, mając nadzieję, że kolega się nie zniechęci. Sam Timi Zajc odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych. Na Insta Stories opublikował ironiczny wpis: "Co za miły konkurs… naciągnijmy bardziej kombinezon, może w Ga-Pa będzie w porządku". Wpis szybko zniknął, ale emocje po Oberstdorfie jeszcze długo nie opadną.

Timi Zajc po konkursie opublikował na Insta Stories wpis, który wkrótce potem został usunięty Instagram/timizajc materiał zewnętrzny

