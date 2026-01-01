Partner merytoryczny: Eleven Sports

Awaria w Ga-Pa, konkurs nagle wstrzymany. Skoczkowie musieli czekać

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W trakcie przerwy między seriami podczas drugiego konkursu 74. Turnieju Czterech Skoczni doszło do dość niecodziennego zdarzenia. Awarii uległa jedna z wind, która ma za zadanie przetransportowanie skoczków na górę obiektu. Takie wieści zmusiły organizatorów do szybkiego działania, a start finałowej serii został opóźniony.

Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
Kamil StochAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

W najlepsze trwa sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026. Po przerwie związanej ze świętami Bożego Narodzenia rywalizacja została wznowiona w Oberstdorfie, gdzie jednocześnie rozpoczął się 74. Turniej Czterech Skoczni. Tam najlepszy okazał się Domen Prevc. Słoweniec jest także liderem klasyfikacji generalnej PŚ i zdaje się być zdecydowanym faworytem do końcowego triumfu.

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Następnym przystankiem rywalizacji klasycznie jest Garmisch-Partenkirchen. W sylwestra zostały rozegrane kwalifikacje, natomiast w pierwszy dzień nowego roku konkurs. Pierwsza seria odbyła się bez najmniejszych problemów, a na prowadzeniu był wspomniany już Domen Prevc. W rundzie finałowej nie zabrakło także Polaków.

    W czołowej "30" uplasowali się Kacper Tomasiak (7. miejsce), Kamil Stoch (18. lokata) i Maciej Kot (20. miejsce). Co ciekawe, podczas przerwy między seriami doszło do niespodziewanej awarii.

    Awaria w Ga-Pa, winda nie chciała współpracować

    W pewnym momencie współpracy odmówiła winda, która transportowała skoczków na górę skoczni, aby ci mogli oddać swoje drugie próby. W niej znalazło się kilku zawodników, przez co seria finałowa nie mogła rozpocząć się o czasie.

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba

      Z tego względu organizatorzy zarządzili przerwę i oczekiwali na pojawienie się skoczków na starcie. Ostatecznie druga seria opóźniła się o około pięć minut. Co ciekawe, do takiej samej awarii doszło dokładnie rok temu podczas poprzednich zmagań w Garmisch-Partenkirchen.

      Tomasz Chabiniak
      Paweł Nowak
      Tomasz Chabiniak, Paweł Nowak
      Stok narciarski ze skocznią do skoków narciarskich otoczony lasami, na pierwszym planie znak informacyjny ze schematem skoczka narciarskiego i strzałką wskazującą kierunek.
      Skocznia w Garmisch-PartenkirchenKentaro Tominaga/Yomiur /The Yomiuri ShimbunAFP
      Przepiękna panorama Garsmich-Partenkirchen
      Przepiękna panorama Garsmich-PartenkirchenMilei.vencelWikimedia Commons
      Uśmiechnięty skoczek narciarski w czerwonym kombinezonie trzyma narty i pozuje do selfie z kibicami. W tle znajdują się inne osoby ubrane w zimowe ubrania, a całość utrzymana jest w sportowej atmosferze.
      Kamil StochPZNmateriały prasowe

