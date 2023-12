Awans Kamila Stocha, a potem takie słowa przed kamerą. Z niczym się nie krył

Podopieczni Thomasa Thurnbichlera nie są w gronie faworytów do wygrania 72. Turnieju Czterech Skoczni. Ich wyniki mówią same za siebie. Nasze Orły zajmują dopiero 7. miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodów. Z kryzysu próbuje wyjść Kamil Stoch , który w tym sezonie jest tłem dla swoich wielkich rywali. Trzykrotny mistrz, choć nie bryluje na skoczniach, otrzymał od trenera szansę na zaprezentowanie się w pierwszych zawodach zaliczanych do TCS. Po czwartkowych kwalifikacjach 36-latek nie krył rozczarowania. Wyjawił smutną prawdę o swojej formie.

Czuję się zmęczony, ale nie fizycznie. Martwi mnie sytuacja, która ciągnie się już bardzo długo. Niby wiem, co robię źle, bo popełniam sporo błędów, ale nie idzie. (...) Wierzyłem w to i jakaś część mnie dalej w to wierzy, że powinienem sobie poradzić na skoczni pomimo warunków. To powinno jakoś funkcjonować. Jak jest? Wszyscy widzą ~ wyznał Polak w rozmowie z serwisem "Skijumping.pl".

Lider "Biało-Czerwonych" dużo lepiej zaprezentował się w piątkowym konkursie na Orlen Arenie. Mało tego, zawodnik poprawił w Niemczech swój najlepszy wynik w tym sezonie.

Postęp Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni. Nasz mistrz nie traci wiary

Podopieczny Thomasa Thurnbichlera wprawdzie traci bardzo dużo punktów do lidera rozgrywek, Andreasa Wellingera, jednak po pierwszych zawodach w Niemczech miał powody do radości. "Rakieta z Zębu" spisała się najlepiej z Polaków. 36-latek zakończył rywalizację w Oberstdorfie na 17. pozycji, co aktualne jest jego najlepszym rezultatem w tym sezonie. Zapytany przez dziennikarzy o atmosferę pod skocznią, zdradził, że "ciężko mu opisać słowami to, co dzieje się na obiekcie". Warto zaznaczyć, że już podczas czwartkowych kwalifikacji media huczały o rekordowej frekwencji. Zmagania zawodników obserwowało aż 16,3 tys kibiców.

To był dobry konkurs. To jest proces, który wykonujemy. Musimy jednak być ciągle cierpliwi i naszym zadaniem jest skupianie się na bieżącej pracy i czekamy na najlepsze wyniki, ponieważ ja wciąż wierzę, że lepsze czasy jeszcze nadejdą dla nas. Jesteśmy w stanie skakać lepiej niż teraz. Ale mogę powiedzieć, że dziś widzę światełko w tunelu. Dobrze zaprezentowałem się w drugiej serii. Małymi kroczkami będę szedł do przodu ~ zdradził utytułowany skoczek narciarski dla zagranicznych mediów.

Następnie nasz mistrz stanął przed kamerą Eurosportu i raz jeszcze ocenił swoje próby. Tym razem nie gryzł się w język i opowiedział szczerzej o swoim problemie.

"W końcu pojawił się element lotu, także tutaj taka nowość. To było przyjemne (...) Każde takie dobre skoki w konkursie dodają wiary w siebie. Wczoraj mi brakowało energii, skoki były spóźnione, a dzisiaj były tylko spóźnione. Jest krok do przodu. W Engelbergu już był kroczek do przodu. To oczywiście nie jest jakiś duży przeskok, który ja bym chciał, ale to potrwa. Muszę uzbroić się w cierpliwość i być konsekwentnym w tym, co robię. Każde przyspieszenie wiąże się z dodatkowymi błędami, a ja chcę ich unikać" - podkreślił.

"Starałem się mniej kontrolować te skoki, a więcej wkładać energii, mieć więcej wiary w to, co zostało już wypracowane. Wiadomo, że popełniałem wciąż błędy, ale mimo tego, jakoś to wszystko funkcjonowało" - dodał sportowiec.

36-latek myślami jest już przy noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen. W niedzielę (31.12) odbędą się kwalifikacje, natomiast dzień później zaplanowano drugi konkurs w ramach 72.TCS.

