Nawet jednak, gdyby zawody doszło do skutku, na belce nie pojawiliby się Dawid Kubacki oraz Paweł Wąsek . Obaj, jak poinformował trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler - zachorowali i zmagają się z wysoką gorączką. To fatalna wiadomość dla naszej kadry przed zbliżającym się prestiżowym Turniejem Czterech Skoczni , który zostanie zainaugurowany już 29 grudnia na skoczni w austriackim Bischofshofen.

"Muszę ogłosić pewne wydarzenia w zespole. Mamy w drużynie dwie osoby, które zachorowały. W czwartek zaliczyliśmy dobry trening, natomiast w nocy Paweł Wąsek się rozchorował. Ma naprawdę wysoką temperaturę, 39 stopni. Na szczęście był sam w pokoju hotelowym. Dawid Kubacki także ma podwyższoną temperaturę - 38,5 stopnia. Minioną noc spędził w domu, więc także był odizolowany od drużyny. Zrobił już test pod kątem Covid-19 i nie jest to Covid-19. Lekarz stwierdził, że to grypa

Skoki narciarskie: Turniej Czterech Skoczni. Adam Małysz wprost o Dawidzie Kubackim

Zostali poddani badaniom i będziemy patrzeć, jak sytuacja będzie się rozwijała. Pogoda jest zmienna, zawodnicy dużo podróżują, są w procesie treningowym i często są wystawiani na takie sytuacje, że może dochodzić do przeziębień. Zakładamy, że jest to przeziębienie

Swój komentarz wygłosił także prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Adam Małysz , który zasugerował, że organizm Dawida Kubackiego może być po prostu osłabiony, a przez to bardziej podatny na choroby. Przypomnijmy, że popularny "Mustaf" zmagał się z problemami zdrowotnymi także na ostatniej prostej przygotować do trwającego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich .

- To jest taki sygnał, że mimo wszystko trzeba odpuścić. Wziąć prawdopodobnie antybiotyk i wyzdrowieć. Jeszcze trochę czasu zostało do Turnieju Czterech Skoczni, więc miejmy nadzieję, że oni dojdą do siebie. Trochę jest dziwne to, bo przypomnijmy sobie, że Dawid jest chory po raz któryś z kolei, więc być może jego organizm jest mocno osłabiony. Lekarze muszą tutaj zadziałać - powiedział Adam Małysz.