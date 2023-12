Alarm w polskiej kadrze i to zaraz przed rozpoczęciem TCS. Fatalne prognozy

Bez względu na aktualną formę, oczekiwania związane z Turniejem Czterech Skoczni zawsze są wobec polskich skoczków wysokie. Przed pierwszymi zawodami TCS w Oberstdorfie kibice drżeli o stan zdrowia Dawida Kubackiego . Lider kadry zmagał się w ostatnich dniach z wirusem, ale na szczęście zdążył się wykurować na czas , a Thomas Thurnbichler zdecydował się włączyć go do kadry. Oprócz 33-latka znaleźli się w niej Maciej Kot , Paweł Wąsek , Piotr Żyła , Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł .

Jeszcze przed startem kwalifikacji do konkursu w Niemczech w sztabie szkoleniowym doszło do poważnych zmian. Thurnbichler w rozmowie z mediami zdradził, że odsunięty od drużyny został jego dotychczasowy asystent, Marc Noelke . Dziennikarze zaczęli od razu snuć rozważania na temat powodów takiej decyzji. Tomasz Kalemba z redakcji "Sport Interia" przekazał, że skoczkowie nie byli zadowoleni ze współpracy z Niemcem.

Z zakulisowych rozmów wynika, że niektórzy z naszych czołowych zawodników nawet stracili ochotę do treningu. Zwłaszcza wtedy, kiedy Niemiec rzucał - jak to mówili tysiącem pomysłów na minutę

Polacy przegrali z warunkami w pierwszej serii próbnej

Jeszcze przed rozpoczęciem kwalifikacji do zawodów w Oberstdorfie skoczkowie wzięli udział w serii treningowej. Do kwalifikacji zgłoszonych zostało 58 zawodników i tylu też wzięło udział w treningu przed serią kwalifikacyjną. Jako pierwszy swój skok zaprezentował Aleksander Zniszczoł, który startował już jako trzeci zawodnik. 29-latek spisał się niestety bardzo słabo i uzyskał jedynie 114 metrów.

Niestety niemal identyczny skok jak Zniszczoł oddał Maciej Kot. Doświadczony skoczek uzyskał niską prędkość najazdową i udało mu się skoczyć 113,5 metra. Plasował się przed młodszym kolegą, jednak nie mógł być zadowolony ze swojej próby. Do poziomu kolegów dostosował się Paweł Wąsek. On niestety nie doleciał nawet do 100. metra. Uzyskał odległość jedynie 99,5 metra.

Jeszcze bliżej niż Zniszczoł i Kot lądował Kamil Stoch. 36-latek mimo pozytywnych zapowiedzi przed Turniejem Czterech Skoczni oddał w pierwszej serii treningowej bardzo słaby skok. Jego odległość to 107,5 metra. Wpływ na długość lotów skoczków mogły mieć niekorzystne warunki wietrzne, jakie panowały tego dnia w Niemczech. Nie może być to jednak usprawiedliwienie dla słabej postawy biało-czerwonych.

Najlepiej z drużyny zaprezentował się Piotr Żyła. Doświadczony zawodnik uzyskał dokładnie 117 metrów. Finalnie dało mu to w pierwszym treningu 22. miejsce. Dużo bliżej lądował od niego Dawid Kubacki. Aktualny lider kadry narodowej w trudnych warunkach uzyskał 112,5 metra. Nie pozwoliłoby mu to na awans do drugiej serii, gdyby były to już zawody. Wyprzedziło go wielu skoczków, w tym Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł.