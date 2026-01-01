W skrócie Timi Zajc został dwukrotnie zdyskwalifikowany podczas Turnieju Czterech Skoczni za zbyt krótką nogawkę kombinezonu.

Zaskakujące kontrole sprzętu przez FIS na górze skoczni wprawiły w osłupienie nawet polską ekipę.

Dyskwalifikacja Zajca skutkowała utratą miejsca dla Słowenii w kolejnych konkursach oraz protestem słoweńskiej drużyny.

Dla Timiego Zajca 74. Turniej Czterech Skoczni już się zakończył. Słoweniec po drugiej żółtej kartce za dyskwalifikację otrzymał czerwoną i nie zobaczymy go w dwóch kolejnych konkursach. Mało tego, Słowenia straci jedno miejsce na dwa kolejne konkursy w Innsbrucku i Bichofshofen.

To pierwsza tego sytuacja, która dotknęła jedną ze skokowych potęg i to w dodatku na tak ważnej imprezie. To musi budzić respekt i budzi. W szoku byli nawet Polacy.

Timi Zajc dwa razy zdyskwalifikowany za to samo przewinienie. Zaskoczeni byli też Polacy

Zajc w Oberstdorfie miał za krótką nogawkę o trzy milimetry. Po dyskwalifikacji wrzucił w mediach społecznościowych wpis, że teraz popracuje nad rozciągnięciem kombinezonu. Wielu uznało ten jego komentarz za niesmaczny, a Słoweniec usunął go.

W Garmisch-Partenkirchen nogawka w jego kombinezonie była już krótsza o cztery milimetry. Kontrola została tym razem przeprowadzona jednak na górze jeszcze przed skokiem.

- I to była niespodzianka, ale gdybym zapowiedział taką kontrolę, to nie byłaby ona niespodziewana - mówił Mathias Hafele, kontroler sprzętu FIS.

Wyszedłem z windy i zobaczyłem, że kontrolerzy są na górze. Byłem tym zaskoczony. Czasami się tak zdarzało. Tak było choćby w Sapporo, ale wtedy wiedzieliśmy o tym wcześniej

- Pierwszy raz miałem taką sytuację, że trzeba było zdejmować kombinezon na górze. Bylem trochę zaskoczony tym, że już na górze mierzono długość nogawek, choć byłem spokojny o swój sprzęt - dodał Kacper Tomasiak.

Słoweńcy złożyli protest

Robert Hrgota, trener kadry Słoweńców, mówił o tym, że Zajc miał ten sam kombinezon, co w środowych kwalifikacjach i wówczas nogawka była w porządku, a jednak w konkursie znowu była za krótka. Tłumaczył to tym, że zmieniała się mocno temperatura kombinezonu i materiał mógł zmienić swoje właściwości. Aż 12 milimetrów odchylenia było z kolei w przypadku Amerykanina Jasona Colby'ego.

Słoweńcy złożyli protest w związku z dyskwalifikacją Zajca, ale nic nie wskórali.

- Nie zgadzaliśmy się z protokołem dotyczącym pomiaru na górze skoczni - mówił Hrgota, sugerując, że przed startem zawodnika powinien być sprawdzany tylko krok.

Mathias Hafele zrobił niespodziankę. Opowiedział o reakcjach skoczków

Hafele zapytany o to, dlaczego akurat w Garmisch-Partenkirchen wybrał się na kontrolę na górę skoczni, odparł:

Chciałem zrobić niespodziankę. Miałem pomysł, by sprawdzić pewne rzeczy na górze, bo mamy takie możliwości. Nie ukrywam, że skoczkowie byli zaskoczeni, ale spodziewałem się takiej reakcji.

Nie wiadomo jednak, czy Zajc z premedytacją założył ten sam kombinezon, co w Oberstdorfie, czy inny. Hrgota nie chciał o tym mówić, a Hafele przyznał, że musiałby sprawdzić w systemie, ale nie wykluczył, że tak właśnie było.

To, co wydarzyło się w Oberstdorfie i Ga-Pa to sygnał, że nie będzie żartów. Pierwsza mocna nacja w skokach straciła właśnie swojego asa i jedno miejsce w kolejnych dwóch konkursach.

- Wiele ekip ma kombinezony na limicie i przy tym robią kilka drobnych błędów. Stąd biorą się te dyskwalifikacje. Oczywiście to boli, ale robimy wszystko, by takich sytuacji było jak najmniej - przyznał Hafele.

Po zawodach Austriak wraz z Sandro Pertile, dyrektorem Pucharu Świata, długo dyskutowali ze Słoweńcami - Hrgotą i specjalistą od sprzętu z tamtejszej kadry.

- To była jednak spokojna rozmowa. Dyskutowaliśmy o tym, co zmienić, by w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji. Szukamy po prostu wspólnych rozwiązań - dodał.

Polacy w szoku po kolejnej dyskwalifikacji Zajca. "Jest ciekawie i niespodziewanie"

Dyskwalifikacją Zajca bardzo zaskoczony był Kot.

- Jestem w lekkim szoku po kolejnej dyskwalifikacji Zajca. Wydaje mi się, że FIS cały czas wykonuje swoją pracę. Pytanie, jak do tego podchodzą inne reprezentacje. Może nieco uśpiła się ich czujność i wpadli na czymś głupim, a może to jest zamierzone. Skoro wszystko jest w porządku, to postanowili poszukać limitu. Tego nie wiem - mówił Kot.

- Koncentrujemy się na sobie i cieszę się z tego, że wciąż nie mamy żadnej żółtej kartki. Trenerzy wykonują pod tym względem świetną pracę. Nie ukrywam, że jest ciekawie, jeśli chodzi o kontrole i chyba nieco niespodziewanie. Oczywiście marzą mi się zawody bez dyskwalifikacji, kiedy wszyscy skaczą w przepisowym sprzęcie - dodał.

Wyraźnie zaskoczony tym, że skoczkowie zdejmowali na górze kombinezony do kontroli był też trener naszej kadry Maciej Maciusiak. On jednak był spokojny o Polaków, bo - jak przyznał - nasi skoczkowie mają kombinezony zgodne z przepisami.

- Nie chcę komentować dyskwalifikacji zawodników innych krajów. Patrzymy na siebie - powiedział Maciusiak.

Z Garmisch-Partenkirchen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

