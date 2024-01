Po pierwszej serii konkursu w Innsbrucku polscy kibice wreszcie mieli powody do optymizmu. Piotr Żyła , jako pierwszy Polak w bieżącym sezonie Pucharu Świata, oddał daleki skok na 131 m i wywalczył sobie miejsce nie tylko w pierwszej dziesiątce, a nawet tuż za podium . Fani trzymali kciuki, by - tak jak to już nieraz robił - skutecznie zaatakował z 4. pozycji i podreperował swoją statystykę w Turnieju Czterech Skoczni .

Po wszystkim pretensje miał głównie do samego siebie. "Gdybym to w głowie dobrze rozegrał, to nic by mi się nie stało. Stary a głupi. Tyle lat skaczę, a popełniam te same błędy. To był mój taki pierwszy skok tej zimy. Reszta to Jezus Maria. To był jednak skok na luzie. Wyszedłem i skoczyłem. Bez myślenia. Na zasadzie, że jak nic nie zrobię, to nic nie zepsuję" - komentował .