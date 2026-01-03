Afera wokół not dla polskich skoczków. Sędzia jasno odpowiada działaczowi PZN
Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), w niedawnej rozmowie z WP SportoweFakty mówił o tym, że sędziowie krzywdzą polskich skoczków, zaniżając im noty. Interia Sport zapytała zatem o to sędziego międzynarodowego Tadeusza Szostaka-Berdę, który będzie sędziował konkursy Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku i Bischofshofen. - Nie zgadzam się z tym, że polscy skoczkowie są krzywdzeni - przyznał Polak.
- Należy coś z tym zrobić. Od dłuższego czasu borykamy się z tym problemem. Za przykład można wskazać Maćka Kota, choć z pewnych względów jestem teraz nieobiektywny, ale widzieliśmy w czwartek dobrą próbę w jego wykonaniu, a finalnie został skrzywdzony przez sędziów. O Kamilu Stochu nawet nie wspomnę. Jury rozdaje punkty za nazwiska, a pierwsza dziesiątka ma łatwiej i jest traktowana mniej rygorystycznie - mówił Rafał Kot.
Z wypowiedzią byłego fizjoterapeuty polskiej kadry, a obecnie członka zarządu Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), nie zgadza się Tadeusz Szostak-Berda, nasz sędzia międzynarodowy, który właśnie dotarł na Turniej Czterech Skoczni.
Polski sędzia: Nie zgadzam się z tym, że nasi skoczkowie są krzywdzeni
Nie zgadzam się z tym, że polscy skoczkowie są krzywdzeni. Oglądam i widzę, że nasi zawodnicy nie oddają idealnych skoków, a do tego nie lądują idealnie. Jeśli są dobre skoki i dobre lądowania, to są wtedy za to dobre noty. Nie można zatem mówić o tym, że nasi zawodnicy są krzywdzeni
Sędziowie dostali "amunicję". "FIS dała nam możliwość karania zawodników"
W ostatnich latach zmienił się jednak sposób oceniania przez sędziów i teraz uzyskiwanie wysokich not jest rzeczywiście bardzo trudne.
Śmieję się, że w ostatnim roku dostaliśmy trochę więcej "amunicji", bo FIS dołożyła nam możliwości karania zawodników. Tak trzeba mówić w kontekście not. Kiedyś sędziowie nagradzali skoczka notami, a teraz karzą, bo odejmujemy punkty od noty bazowej
- Dostaliśmy możliwości odejmowania punktów przy odjeździe. Część punktów zalicza się z kolei do lądowania, a nie do lotu. Mowa tu o podejściu do lądowania. I korzystamy z tego, czym dysponujemy. Skoro w przepisach stoi, że za tego typu błędy trzeba odjąć punkty, to robimy to - tłumaczył polski sędzia.
Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport