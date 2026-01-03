Partner merytoryczny: Eleven Sports

Afera wokół not dla polskich skoczków. Sędzia jasno odpowiada działaczowi PZN

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), w niedawnej rozmowie z WP SportoweFakty mówił o tym, że sędziowie krzywdzą polskich skoczków, zaniżając im noty. Interia Sport zapytała zatem o to sędziego międzynarodowego Tadeusza Szostaka-Berdę, który będzie sędziował konkursy Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku i Bischofshofen. - Nie zgadzam się z tym, że polscy skoczkowie są krzywdzeni - przyznał Polak.

Starszy mężczyzna z łysą głową i siwym wąsem stoi na tle kamiennej ściany, ubrany w ciemny sweter z zamkiem, z mikrofonem przypiętym do kołnierza.
Tadeusz Szostak-BerdaTomasz KalembaINTERIA.PL

- Należy coś z tym zrobić. Od dłuższego czasu borykamy się z tym problemem. Za przykład można wskazać Maćka Kota, choć z pewnych względów jestem teraz nieobiektywny, ale widzieliśmy w czwartek dobrą próbę w jego wykonaniu, a finalnie został skrzywdzony przez sędziów. O Kamilu Stochu nawet nie wspomnę. Jury rozdaje punkty za nazwiska, a pierwsza dziesiątka ma łatwiej i jest traktowana mniej rygorystycznie - mówił Rafał Kot.

Z wypowiedzią byłego fizjoterapeuty polskiej kadry, a obecnie członka zarządu Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), nie zgadza się Tadeusz Szostak-Berda, nasz sędzia międzynarodowy, który właśnie dotarł na Turniej Czterech Skoczni.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Polski sędzia: Nie zgadzam się z tym, że nasi skoczkowie są krzywdzeni

Nie zgadzam się z tym, że polscy skoczkowie są krzywdzeni. Oglądam i widzę, że nasi zawodnicy nie oddają idealnych skoków, a do tego nie lądują idealnie. Jeśli są dobre skoki i dobre lądowania, to są wtedy za to dobre noty. Nie można zatem mówić o tym, że nasi zawodnicy są krzywdzeni
powiedział Szostak-Berda w rozmowie z Interia Sport.

Zobacz również:

Piotr Żyła
Turniej Czterech Skoczni

Piotr Żyła: Jeśli dalej będę miał problemy, to... szkoda się męczyć

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Sędziowie dostali "amunicję". "FIS dała nam możliwość karania zawodników"

    W ostatnich latach zmienił się jednak sposób oceniania przez sędziów i teraz uzyskiwanie wysokich not jest rzeczywiście bardzo trudne.

    Śmieję się, że w ostatnim roku dostaliśmy trochę więcej "amunicji", bo FIS dołożyła nam możliwości karania zawodników. Tak trzeba mówić w kontekście not. Kiedyś sędziowie nagradzali skoczka notami, a teraz karzą, bo odejmujemy punkty od noty bazowej
    mówił Szostak-Berda.

    - Dostaliśmy możliwości odejmowania punktów przy odjeździe. Część punktów zalicza się z kolei do lądowania, a nie do lotu. Mowa tu o podejściu do lądowania. I korzystamy z tego, czym dysponujemy. Skoro w przepisach stoi, że za tego typu błędy trzeba odjąć punkty, to robimy to - tłumaczył polski sędzia.

    Z Innsbrucka - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Timi Zajc, a w ramce Tadeusz Szostak-Berda
    Turniej Czterech Skoczni

    Timi Zajc sprowokował kontrolerów. Słoweńcy tłumaczą, a my słyszymy: to jest wymysł

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Skoczek narciarski uśmiechający się w stroju sportowym, trzyma narty i stoi na tle rozmytej publiczności oraz reklam bandowych.
    Maciej KotJENS SCHLUETER AFP
    Dwóch mężczyzn, jeden trzyma bukiet kwiatów i dyplom, obaj uśmiechnięci, ubrani w sportowe stroje z logo, stoją na tle budynku z napisem 'ŚREDNIA'. Słoneczna pogoda, w tle inni ludzie i zaparkowane pojazdy.
    Rafał Kot z Maciejem KotemPaweł Murzyn East News
    Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
    Kamil StochAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja