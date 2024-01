Turniej Czterech Skoczni. Zaskakująca decyzja Niemców, Thomas Thurnbichler zabrał głos

Po konkursie - który wygrał reprezentant Słowenii Anze Lanisek - trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler potwierdził, że gospodarze zawodów Pucharu Świata zdecydowali się na zmianę torów najazdowych, przez co wielu zawodników było znacznie wolniejszych na progu. Austriacki szkoleniowiec odniósł się także do nowych kombinezonów zastosowanych przez polski sztab szkoleniowy.

Sprawa odbiła się szerokim echem wśród Norwegów. Tamtejsi zawodnicy głośno narzekali na to, że w tak przygotowanych torach czuli, jakby ich narty blokowały się w czasie jazdy.

Nie czułem, że skakało mi się tutaj aż tak źle, ale uzyskałem szalenie zły wynik. To bardzo frustrujące. Liczby wskazują jasno - mieliśmy kiepską prędkość podczas najazdu. Miałem wrażenie, że narty utknęły mi w torach. One działały jak rzep

- To coś zupełnie nowego. Nigdy wcześniej tego nie doświadczyliśmy. Wymienili ostrza we frezarce. Nie wiem kiedy. Ale prawdopodobnie stało się to w tym roku - wtórował mu trener Alexander Stoeckl.