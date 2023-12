Z powodu złych warunków atmosferycznych, a przede wszystkim z powodu silnych i zmiennych podmuchów wiatru, nie doszły do skutku mistrzostwa Polski w skokach narciarskich w Zakopanem. Zaraz po odwołaniu zawodów doszło do spotkania Adama Małysza, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, z zawodnikami i szkoleniowcami. To, jak się okazało, nie było tylko świąteczne spotkanie, a trenerzy jeszcze długo po nim dyskutowali we własnym gronie.