Ogólnie wyszło dobrze, nie licząc Dawida. Wiadomo jednak jakie były warunki. Nie ma się na razie co podniecać. Fajnie, że chłopaki skakali lepiej i walczyli. Czterech w drugiej dziesiątce to jest coś, ale zawody mogą to zweryfikować, jeśli będą równe warunki. Dawid spóźnił okropnie ten skok, ale to akurat nie jest największy problem. Jemu brakuje stabilności. Pozycja dojazdowa nie jest taka, z jakiej znamy Dawida i z jakiej skakał w zeszłym roku. Nie ma z tego pchania, jak wcześniej, błędy się nakładają. Rozmawiałem też z Thomasem Thurnbichlerem i przyznał, że dwa przeziębienia Dawida, które przyszły jedno po drugim, bardzo go osłabiły i mają wpływ na jego skoki

Treningi pomogły Stochowi? Inni woleli startować

- Mówiłem od początku, że trening jest potrzebny. Nie było go za dużo, ale Kamil cokolwiek jednak miał. Tak, jak mówiłem wcześniej, na siłę nie da się nic zrobić. Thomas Thurnbichler chciał treningu przy okazji weekendu w Klingenthal, później w Engelbergu, ale nie wszyscy się zgodzili. Uważam, że gdyby zawodnicy wtedy spokojnie potrenowali, inaczej by to teraz wyglądało. Dobre pojedyncze skoki się pojawiają, ale to nie to, na co liczymy. Brakuje stabilności i nie można powiedzieć, że to już ten moment. Potrzebujemy zobaczyć sporo takich skoków. Najbliżej wydaje się być Olek Zniszczoł. W Innsbrucku w kwalifikacjach tego nie pokazał, ale kiedy oddaje swoje normalne skoki, może być w drugiej serii. Chciałbym, żeby w środę było czterech Polaków w finale. To jest realne, tym bardziej, jeśli będzie trochę szczęścia, bo tam często kręci wiatr - powiedział Małysz.