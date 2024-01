Adam Małysz o problemach Polaków. "Nikt nie sądził, że ten kryzys będzie tak poważny"

Adam Małysz ma nadzieję na dalszy postęp polskich skoczków

Oczywiście jeśli chodzi o Puchar Narodów, to będzie bardzo trudno powalczyć o coś więcej. W pojedynczych konkursach to jednak jest możliwe. Mamy nadzieję, że to, co wydarzyło się w Innsbrucku, ten mały przełom u naszych skoczków, będzie kontynuowane. Na pewno naszych zawodników stać na znacznie lepsze skakanie

- Piotrek Żyła po pierwszej serii w Innsbrucku był na czwartej pozycji. W drugiej miał pecha do warunków, ale też nie ustrzegł się błędów. Oddał gorszy skok, bo pewnie wpływ na niego miały nerwy. Chyba za bardzo chciał oddać drugą tak dobrą próbę. Zrobił jednak duży krok do przodu. Podobnie jak inni nasi skoczkowie, co napawa nas nadzieją - dodał.

Dlaczego Polacy tak późno zaskoczyli? Diagnoza Adama Małysza

Małysz zapytany o to, czy można było szybciej zareagować, odparł: - Mimo wszystko był jednak duży problem w technice, a szczególnie w stabilności pozycji najazdowej. O tym mówili ciągle sami zawodnicy, ale też trenerzy. Z tej niestabilnej pozycji było trudno oddać dobry skok. I nad tym cały czas pracowano. Pojawiły się zatem pomysły, żeby odpuścić poszczególne konkursy. Ten pomysł wypalił w przypadku Kamila Stocha. Potrenował spokojnie i widać było dużą poprawę. To pokazuje, że czasami jest to dobra droga do poprawy sytuacji. U tych, którzy nie zdecydowali się na zastąpienie konkursów treningami, lepsze skoki zaczęły się pojawiać nieco później. Tak naprawdę nie było jednej przyczyny kryzysu. Nawarstwiło się wszystko naraz. Było wiele drobnych elementów, które złożyły się na taki, a nie inny obraz kadry. Z drugiej strony kiedyś ten kryzys musiał przyjść. Nikt jednak nie sądził, że będzie on tak poważny. Zwłaszcza mam tu na myśli sam początek sezonu.