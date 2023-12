A jednak, sensacyjny triumfator Turnieju Czterech Skoczni? Legenda skoków nie ma wątpliwości

Stefan Kraft - to nazwisko odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Austriak zachwyca w tym sezonie Pucharu Świata , przez co jest jednym z murowanych faworytów przez inauguracją Turnieju Czterech Skoczni . 30-latek wygrał pięć z ośmiu dotychczasowych konkursów i - jak się wydaje - zatrzymać mogą go problemy z plecami , na które narzekał jeszcze podczas rywalizacji w Engelbergu.

Niemcy liczą jednak na to, że Stefana Krafta może pokonać między innymi ich reprezentant - Andreas Wellinger , który jest obecnie wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. I choć jego strata do Austriaka jest dość spora - wynosi aż 222 punkty - niemiecki skoczek od początku sezonu prezentuje równą, wysoką formę.

Turniej Czterech Skoczni. Możliwy zaskakujący triumf? Legenda skoków nie ma wątpliwości

Było już wielu niespodziewanych zwycięzców Turnieju Czterech Skoczni, choć kibice przed turniejem nie wierzyli, że naprawdę mogą wygrać. Przykład, który przychodzi mi na myśl, to Austriak Thomas Diethart. Coś takiego zawsze może się zdarzyć, ponieważ aby odnieść sukces, wszystko musi być w porządku. I oczywiście zawsze zależy to od warunków zewnętrznych. Dlatego szczęście zawsze odgrywa jakąś rolę. Wtedy rolę łowcy może objąć ktoś, kto nie odczuwa największej presji

A poproszony o to, by podał pozostałą listę swoich faworytów, poza Stefanem Kraftem oraz Andreasem Wellingerem, dodał: - Podczas Świąt Bożego Narodzenia zawsze wiele może się wydarzyć, często tego doświadczyliśmy w przeszłości. Słoweńcy są zdecydowanie bardzo zwarci i gotowi do ataku. Norwegowie natomiast pozostają w tyle. Ale kandydatów do zwycięstwa można szukać wśród Ryoyu Kobayashiego, Halvora Egnera Graneruda, Mariusa Lindvika oraz Słoweńców.