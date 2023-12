A jednak, fatalne wieści w sprawie Kubackiego. I to tuż przed Turniejem Czterech Skoczni

Paweł Wąsek tylko jednej nocy miał znacznie podwyższoną temperaturę, następnego dnia to już minęło. Z kolei Dawid Kubacki zmagał się z lekko podniesioną temperaturą przez dwa dni. Obaj odpoczęli w domach, a 25 grudnia próbowaliśmy przeprowadzić z nimi lekkie sesje treningowe, by rozruszać ich ciała i zobaczyć, jak zareagują na wysiłek. Wyglądało to całkiem obiecująco, więc 26 grudnia przeszli już pełny trening, żeby przygotować się do Turnieju Czterech Skoczni. Dobrze na to zareagowali, są w odpowiedniej formie i przyjechali do Oberstdorfu

~ przyznał trener polskiej kadry w rozmowie z Eurosportem