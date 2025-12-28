Turniej Czterech Skoczni: Oberstdorf (HS 137). Seria próbna i konkurs. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 29 grudnia 2025 godz. 15:00Przed nami prestiżowy otwierający konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni na Schattenbergschanze w Oberstdorfie (HS137) – pierwszej z czterech klasycznych aren rywalizacji, która od dziesięcioleci elektryzuje fanów skoków narciarskich. Turniej tradycyjnie rozpocznie się kwalifikacjami dzień wcześniej, a 29 grudnia o godz. 15:00 odbędzie się seria próbna, po której o 16:30 skoczkowie powalczą w konkursie indywidualnym inaugurującym zmagania w Niemczech. Na Schattenbergschanze zobaczymy czołówkę światowych skoczków walczących nie tylko o zwycięstwo w konkursie, lecz także o ważne punkty do klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni i Pucharu Świata. W sezonie olimpijskim 2025/26 wydarzenie ma dodatkowy ciężar gatunkowy, bo wyniki mogą budować formę przed Zimowymi Igrzyskami Milano Cortina 2026. Jak poradzą sobie Polacy? Zapraszamy na relację na żywo.