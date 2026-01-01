Turniej Czterech Skoczni: Innsbruck - oficjalny trening i kwalifikacje. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 03 stycznia 2026 godz. 11:45Przed niedzielnym konkursem TCS w Innsbrucku (Bergisel) najlepsi skoczkowie świata w sobotę sprawdzą formę na oficjalnym treningu zaplanowanym na 11:45 czasu polskiego, po którym o 14:30 rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnych zawodów. To trzeci przystanek prestiżowego 74. Turnieju Czterech Skoczni, gdzie rywalizacja o Złotego Orła nabiera tempa po etapach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Kwalifikacje wyłonią zawodników, którzy powalczą o punkty Pucharu Świata i przybliżą się do triumfu w całościowej klasyfikacji. Jak poradzą sobie Polacy? Zapraszamy na relację na żywo.