Turniej Czterech Skoczni: Garmisch-Partenkirchen (HS 142). Oficjalny trening i kwalifikacje. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 31 grudnia 2025 godz. 11:00Już w środę 31 grudnia na wielkiej skoczni w Garmisch-Partenkirchen skoczkowie przystąpią do kluczowych przygotowań przed noworocznym konkursem Pucharu Świata. Dzień rozpocznie się oficjalnym treningiem o 11:00, podczas którego zawodnicy będą dopracowywać technikę i dostosowywać się do warunków na obiekcie Große Olympiaschanze (HS142). Kulminacyjnym momentem dnia będą kwalifikacje zaplanowane na 16:00, w których 50 najlepszych skoczków wywalczy prawo startu w konkursie indywidualnym 1 stycznia. Rywalizacja w Ga-Pa to jeden z najważniejszych przystanków prestiżowego turnieju, przyciągający czołówkę światowego Pucharu Świata i pełne emocji zmagania do ostatniego skoku. Zapraszamy na relację na żywo.