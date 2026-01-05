Turniej Czterech Skoczni: Bischofshofen (HS 142). Seria próbna i konkurs indywidualny. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 06 stycznia 2026 godz. 15:00W austriackim Bischofshofen tradycyjnie już zakończy się Turniej Czterech Skoczni. Bardzo blisko końcowego triumfu jest Domen Prevc, któremu tylko kataklizm mógłby odebrać sukces. W najlepszej formie z polskich skoczków na ten moment jest Kacper Tomasiak oraz Kamil Stoch, którzy z pewnością powalczą o jak najlepsze rezultaty. Młodszy z Polaków ma duże szanse na czołową dziesiątkę w klasyfikacji generalnej TCS. Zapraszamy na relację na żywo.