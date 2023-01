Żywioł szaleje w Zakopanem. Co z konkursem? Jest decyzja

Organizatorzy i jury wciąż wierzą w to, że uda się przeprowadzić konkurs. Podobno prognozy pogody wskazują na to, że wiatr ma słabnąć. Tyle tylko, że tak miało być już od godziny 13.00, a jednak wciąż porywy są potężne, choć wydają się słabnąć.

Jakby tego było mało, to wieje już z każdej strony na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza, co tylko utrudnia zadanie organizatorom. Gdyby utrzymał się jeden kierunek, jak to miało miejsce rano, gdy wiało z południa, byłaby większa szansa na przeprowadzenie zawodów.