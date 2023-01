Żyła znów w centrum uwagi. Norwegowie nie mają dla niego litości

Temat kombinezonu Piotr Żyły nadal budzi sporo kontrowersji. Norwegowie nie odpuszczają w tej sprawie. Doszło nawet do słownych potyczek. Oliwy do ognia dolał niedawno trener "Biało-Czerwonych", Thomas Thurnbichler, który powiedział, że wszyscy balansują na granicy, jeśli chodzi o sprawy sprzętowe. Jego słowa nie pozostały bez echa w Skandynawii. Były skoczek narciarski opublikował wymowny wpis w mediach po zawodach w Innsbrucku. Nawiązał w nim do Żyły.