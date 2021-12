Polacy spisali się nieźle. Grupa, która trenowała w Ramsau, na razie nadal szuka stabilizacji, ale niektóre wyniki mogą nastrajać optymistycznie.



Dużą nadzieją napawa występ kwalifikacyjny Andrzeja Stękały. Polak skoczył aż 132 m i skończył kwalifikacje na 19. pozycji.



Kamil Stoch nadal w dobrej formie

Taki sam dystans osiągnął Kamil Stoch. Z tą różnicą, że miał wiatr w plecy, a nie pod narty i zajął piąte miejsce.



Niewiele gorzej spisał się Paweł Wąsek. Lądował na 127 m, co dało mu 33. lokatę.



Nadal optymalnej formy nie zaprezentował też Dawid Kubacki, po skoku na 124 m wszedł do konkursu, ale po swoim skoku nie był tego pewny, był pierwszym oczekującym. Jednak Artti Aigro został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon, dzięki czemu Kubacki znalazł się w konkursie, ale dopiero z 48. wynikiem.



Jakub Wolny znacznie pewniej wszedł do konkursu, choć też nie zachwycił. Po skoku na 119 m zajął 42. miejsce.

Nie powiodło się z kolei Klemensowi Murańce. Skoczył on jedynie 110,5 m i został sklasyfikowany na 55. pozycji.



Błąd Żyły

Piotr Żyła też nie znajdzie się w konkursie. Znalazł się pięć lokat niżej od Murańki. Miał problem przy wyjściu z progu. W locie nie dal rady skorygować błędu i wylądował zaledwie na 107 m.

W kwalifikacjach najlepszy okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi. Japończyk skoczył 136,5 m.



