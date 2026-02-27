Żyła zastępuje Tomasiaka, medalista olimpijski będzie drżeć. Kłopoty Polaków

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Po niespełna dwóch tygodniach od zakończenia igrzysk olimpijskich najlepsi skoczkowie narciarscy wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. Kolejnym przystankiem jest Bad Mitterndorf, gdzie odbędą zawody w lotach. Na starcie brakuje m.in. Kacpra Tomasiaka, który weźmie udział w mistrzostwach świata juniorów. Rolę lidera naszej kadry od 19-latka przejął Piotr Żyła, który świetnie spisywał się w jednym z treningów. Reszta naszych zawodników na czele z Pawłem Wąskiem jednak skakała zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Zawodnik w białym kombinezonie sportowym wykonuje skok narciarski podczas zawodów, leci w powietrzu z szeroko rozstawionymi nartami na tle rozmazanej skoczni.
Piotr ŻyłaFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP

Po wyśmienitych w wykonaniu polskich skoczków igrzyskach olimpijskich nadszedł czas na powrót do Pucharu Świata. Tym razem zmagania odbędą się na obiekcie do lotów Kulm w Bad Mitterndorf. Na starcie zabraknie jednak kilku gwiazd, a wśród nich trzykrotnego medalisty imprezy czterolecia - Kacpra Tomasiaka. Rewelacyjny 19-latek uda się do Norwegii, gdzie rywalizować będzie w mistrzostwach świata juniorów.

Do Austrii Polacy udali się w składzie Klemens Joniak, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Zaplanowane są dwa konkursy indywidualne (sobota i niedziela). W piątek jednak odbędą się kwalifikacje. Te zostały poprzedzone dwoma sesjami treningowymi.

Jako pierwszy, już z piątym numerem startowym na belce zameldował się Klemens Joniak. Ten uzyskał tylko 171 metrów, co plasowało go na 3. miejscu (89.3 pkt). Należało liczyć, że lepiej pójdzie reszcie naszych skoczków. Względem 20-latka nieco poprawił się Dawid Kubacki - 183 metry i dalekie, 16. miejsce (96 pkt). Cztery i pół metra dalej wylądował Wąsek (187,5 m). Taki wynik pozwalało mu zajmować 13. lokatę.

Zobacz również:

Stefan Horngacher i Grzegorz Sobczyk
Skoki Narciarskie

Polak może zastąpić Stefana Horngachera. Mówi wprost o ofercie od Niemców

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Zdecydowanie najlepiej spisali się dwaj najbardziej doświadczeni, Żyła i Stoch. Pierwszy z wymienionych poleciał 202 metry, natomiast drugi 204 m. Odległości te w połączeniu ze wszystkimi składowymi uplasowały ich na odpowiednio 2. i 5. pozycji.

    Najlepszy zdecydowanie okazał się Domen Prevc, który poleciał 229 metrów. Drugi był Naoki Nakamura (228 m), a podium uzupełnił Stephan Embacher (225,5 m).

    Wyniki pierwszego treningu na Kulm:

    1. Domen Prevc - 229 m, 164 pkt

    2. Naoki Nakamura - 228 m, 151.9 pkt

    3. Stephan Embacher - 225,5 m, 150.2 pkt

    ...

    18. Piotr Żyła - 202 m, 125.2 pkt

    22. Kamil Stoch - 204 m, 123,5 pkt

    45. Paweł Wąsek - 187,5 m, 100.9 pkt

    49. Dawid Kubacki - 183 m, 96 pkt

    51. Klemens Joniak 171 m, 89.3 pkt

    Polacy nieco lepiej. Zapowiada się walka o awans

    W drugim treningu naszym poszło nieco lepiej. Znaczącą poprawę zaliczył Joniak. Aż 197 metrów dawało nadzieję, że w kwalifikacjach nasz zawodnik powalczy o lokatę premiującą awansem. O niego z pewnością bardziej postarać się będą musieli Kubacki (199 m) i Wąsek (189,5 m). Takie wyniki nie premiowałyby ich awansem do konkursu. Zmagania zakończyliby już na kwalifikacjach. Formę potwierdził za to Żyła. Ten w drugim treningu poleciał aż 216 metrów, co plasowało go w czołówce (9. pozycja). Fatalnie skoczył Stoch. Zaledwie 185 metrów i był tuż przed wspomnianym Kubackim.

    Dalej kapitalnie latali zawodnicy z czołówki. Drugi trening padł łupem Stephana Embachera (235 m). Drugie miejsce zajął Domen Prevc, natomiast trzecie Anze Lanisek.

    Wyniki drugiego treningu na Kulm:

    1. Stephan Embacher - 235 m, 175 pkt

    2. Domen Prevc - 226 m, 170.5 pkt

    3. Anze Lanisek - 224 m, 163.9 pkt

    ...

    9. Piotr Żyła - 216 m, 148.5 pkt

    37. Klemens Joniak - 197 m, 120.7 pkt

    41. Kamil Stoch - 185 m, 116 pkt

    42. Dawid Kubacki - 199 m, 115.6 pkt

    45. Paweł Wąsek - 189,5 m, 112.4 pkt

    O godz. 13:30 rozpoczną się kwalifikacje. Relację z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Zobacz również:

    Stefan Horngacher i Grzegorz Sobczyk
    Skoki Narciarskie

    Polak może zastąpić Stefana Horngachera. Mówi wprost o ofercie od Niemców

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Zawodnik w niebieskim kombinezonie podczas lotu na nartach, w trakcie zawodów skoków narciarskich, na tle rozmytych drzew. Widoczny numer startowy oraz logo sponsorów.
    Piotr ŻyłaFoto OlimpikAFP
    Skocznia na Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf
    Skocznia na Kulm w Tauplitz/Bad MitterndorfTomasz KalembaINTERIA.PL
    Zawodnik w stroju narciarskim oraz kasku trzyma narty z napisem Fischer, na tle padającego śniegu i rozmytego baneru z napisem. Zawodnik wydaje się być zamyślony lub zmęczony po odbytym skoku.
    Kamil StochIMAGO/RevierfotoEast News
    Damian Żurek: Czasem w sporcie potrzeba szczęścia, a mi go zabrakłoPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja