Żyła wypalił po kwalifikacjach. Z trudem powstrzymał się od przekleństwa

Ze mną stabilność jest taka, że zależy co zjem i czego się napiję. (śmiech) Nieee, pracuję nad tym cały czas, żeby to było już tak, jak miałoby być. Tak jak mówię, w Kuusamo źle wszedłem w sezon, a teraz tak jakby gdzieś na spokojnie to czucie złapałem, takie jakie powinno być. (...) Jeśli chodzi o dużą skocznię (w Lillehammer - przyp.red), myślę, że jak będę w takiej fajnej dyspozycji jak choćby dzisiaj, jeśli będzie takie fajne samopoczucie i taki mental stan to wtedy, tak myślę, nie będzie problemu z żadną skocznią. Nad tym pracuję i będę pracował, żeby już nie było takich skoków dziadowskich, jak to miało miejsce w Ruce

~ stwierdził.